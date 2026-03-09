중환자실 코로나19 감염검사 지연이 환자사망률 증가시켰다

세종충남대병원·중앙의료원, 전국 응급환자 190만명 분석

대기하다 적절한 치료시기 놓친경우 많아...국제학술지 게재

세종충남대병원 문재영 교수, 성호경 박사 0 공동연구팀/세종충남대병원

코로나19 방역 강화 시기에 중환자실로 이송된 환자 190만명에 대한 의료체계의 구조적 영향을 분석한 결과, '격리기반 분리진료 방역 정책'이 당시 사망률을 증가시킨 것으로 확인됐다.중환자실로 이송된 환자들이 코로나19 방역정책에 따라 감염 여부를 확인하기 위해 분리돼 기다리다 적절한 치료시기를 놓쳐 사망에 이른 사례가 많았던 것으로 풀이된다.이는 세종충남대학교병원 중환자의학과 문재영 교수 연구팀과 국립중앙의료원 성호경 박사 연구팀의 '전국 응급환자 190만명 분석을 통한 분리 진료 체계의 구조적 영향 실증 분석'(Delayed at the Door: Impact of Pandemic Response Policies on Emergency and Critical Care in Korea: An Interrupted Time-Series Analysis) 연구를 통해 밝혀졌다.이 연구논문은 국제학술지인 대한의학회지(Journal of Korean Medical Science, JKMS) 최근호에 게재됐다.9일 세종충남대병원에 따르면 공동연구팀에 의해 코로나19 방역 정책이 현행 우리나라 의료 체계 구조에서 중환자의 진료 접근성에 중대한 영향을 미친 것으로 나타났다.특히 격리기반 분리진료 방역정책이 코로나19 방역 강화 시기에 응급실을 거쳐 중환자실로 이송되는 환자 흐름을 지연시켰고 그 결과 치료 지연과 병원 내 사망률 증가로 이어져 중환자 진료의 '보이지 않는 장벽'으로 작용한 것으로 확인됐다.연구팀은 코로나19 이전 시기(2015~2019년), 감염 통제 중심 방역기(2020년 2월~2022년 2월), 진료체계 정상화 시기(2022년 4월~2023년 12월)로 나눠 이 기간 국가응급진료정보망(NEDIS) 데이터를 바탕으로 약 190만명의 성인 응급환자가 중환자실로 이송되는 과정을 분석했다.연구 결과, 감염 통제 중심 방역기에서는 중환자실 이송 건수가 첫 달 6.7% 감소했고 매월 0.54%씩 지속해서 줄어든 것으로 파악됐다.반면 응급실에 6시간 이상 체류하는 환자 비율은 매월 0.35%씩 증가해 병목 현상이 발생했으며 치료 지연에 따른 병원 내 사망률이 점진적으로 상승하는 추세를 보였다.하지만 방역 정책이 완화된 진료 체계 정상화 시기에는 중환자실 이송 건수가 매월 1.22%씩 증가했고 응급실 체류시간과 병원 내 사망률은 매월 각각 0.98%와 0.10%씩 감소해 개선된 것으로 확인됐다.이번 연구는 격리중심 분리 진료 체계가 도입되고 해제되는 전환기를 포함했으며 자연 실험에 가까운 조건에서 정책 효과를 장기적으로 추적관찰 했다는 점에서 학술적 의의가 큰 것으로 평가받고 있다.또 감염병 대응 정책이 의료 체계의 구조와 환자 흐름에 미친 영향을 실증적으로 규명했다는 점에서 정책 임상 연계형 연구의 우수 사례로 인정받았다.성호경 박사는 "감염병 확산을 막기 위한 필수적인 정책들이 역설적으로 코로나19에 감염되지 않은 중환자들에게 치료 지연이라는 또 다른 위기를 초래했다"며 "연구를 통해 확인된 '병상은 있었지만, 방역 체계상 쓸 수 없었던' 구조적 제약이 존재했던 만큼 향후 감염병 대응 정책은 감염 통제뿐 아니라 위중한 환자가 감염 여부에 상관없이 적시에 치료받을 수 있는 유연한 구조를 병행해야 한다"고 설명했다.전체 연구를 이끈 문재영 교수는 "연구 결과에서 나타났듯이 향후 미래 감염병 대응 정책 수립 시 병상 운영의 유연성 확보, 응급실 체류시간 최소화, 환자 중심 윤리적 대응 원칙 확립 등 3대 원칙이 중요하다"며 "충분한 중환자실 의사와 전문간호사 등 전문인력 양성과 확보 또한 반드시 수반돼야 한다"고 강조했다.한편 이번 연구는 보건복지부 및 한국보건산업진흥원 K-헬스미래추진단에서 국가 보건의료 난제를 해결하기 위해 추진 중인 '한국형 ARPA-H 프로젝트' 사업의 지원을 받아 수행됐다.