닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

정원오 서울시장 출마 선언…“세금 아깝지 않은 서울 만들 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002241

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 03. 09. 10:29

정원오 성동구청장 인터뷰3
정원오 서울시장 예비후보. /정재훈 기자
정원오 서울시장 예비후보가 서울시장 출마를 공식적으로 선언하며 "세금이 아깝지 않은 서울, 아시아 경제문화 수도 서울을 만들겠다"고 강조했다.

정 후보는 9일 유튜브 정원오TV를 통해 "이재명 정부의 '국민주권 정부'와 함께 정원오의 '시민주권 서울'이 위기를 기회로 만들겠다"고 이같이 말했다.

그는 시민주권 AI 혁신, 시민안전, 주거안심, 교통혁명, 돌봄, 서울형 특구, 도시구조개혁, 세계 문화수도 등 8가지 공약을 제시했다.

정 후보는 "AI에 기반한 '조건충족 자동인허가시스템'을 도입해 기다림은 줄이고 행정 속도는 두배로 높이겠다"며 "시민이 따로 신청할 필요 없이 AI가 알아서 맞춤형 복지 인프라를 착착 연결해 주는 지능형 행정을 실현하고 서울을 이재명 정부가 추진하는'AI 3대 강국' 핵심 엔진으로 세우겠다"고 말했다.

또한 "선제적 예방 투자로 재난관리의 패러다임을 전면 전환하겠다"며 "폭우, 폭염, 폭설 등 심각해지는 기후위기로부터 시민을 보호하고 씽크홀을 비롯한 보이지 않는 곳의 위험도 미리 대비하겠다"고 약속했다. 이를 위해 '서울 AI 안전지도'를 만들어 공개해 관리할 것이라고 했다.

주거 정책에도 큰 변화를 예고했다. 정 후보는 "'정비사업 매니저 제도'를 도입해서 재개발·재건축의 사전기획부터 착공까지 더 빠르면서도 빈틈없이 착착 추진하겠다"며 "500세대 미만의 소규모 정비사업 권한을 자치구로 이양해 정비 사업 속도를 획기적으로 높이겠다"고 말했다.

그는 또 규제 완화와 리츠 모델을 결합한 '서울시민리츠' 도입, 시세의 70~80% 수준인 실속형 민간 분양 아파트 대폭 공급, 서울부동산원 설립 등을 통해 내 집 마련 걱정, 전세사기, 불투명한 관리비 문제를 근절할 것이라고 전하기도 했다.

교통문제 해법도 제시했다. 정 후보는 "서울 전역을 촘촘하게 연결해 '30분 통근 도시'를 완성하겠다"며 "출퇴근 부담을 덜고 유연근무제가 정착될 수 있도록 집 근처에서도 일할 수 있는 '서울공유오피스'를 서울 전역에 대폭 확충하고 '내 집 앞 10분 역세권'과 '내 집 앞 5분 정류소' 체계를 구축하겠다"고 말했다.

이와 함께 은퇴한 시니어를 위한 '학년제 시니어캠퍼스' 설립과 노인을 위한 '재가 통합돌봄체계'를 구축, 대학가에 대규모 청년 스케일업 클러스터 조성, 청년의 주거를 위해 지역사회와 협력하는 상생 학사 건립, 정체된 용산국제업무지구 추진, 서울도시계획 중심 확장, K-아레나를 비롯한 세계 수준의 문화인프라 구축 등도 적극 나설 것을 밝혔다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

초밥에 락스 제공 논란…용산 횟집 사과문에도 여론 싸늘

호르무즈 마비에 유가 100달러 돌파… 글로벌 에너지 시장 ‘퍼펙트 스톰’

이란, ‘하메네이 아들’ 모즈타바 최고지도자 선출…미국과 충돌 격화 가능성

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

머스크 그록 참사 조롱 글 생성 논란…영국 정부 강력 비판

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는