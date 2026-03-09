오세훈에 이어 ‘공천 미신청’ 김태흠…“행정통합 논의 먼저”

"대전·충남 통합 논의 불씨 안 꺼져…추가 공모 시 신청"

충남, 現 김태흠 제외 신청자 '0명'…공관위, 오후 회의 개최

2026030301010000835 0 김태흠 충남도지사가 아시아투데이와 인터뷰 하고 있다./아시아투데이

오세훈 서울시장에 이어 김태흠 충남지사가 국민의힘 6·3 지방선거 광역·기초단체장 후보 등록을 하지 않았다. 대전·충남 행정통합 논의가 마무리되지 않았기 때문이다.김 지사는 9일 입장문을 내고 "아직 대전충남 통합 논의의 불씨가 완전하게 꺼지지 않은 상황에서 충남지사 공천 신청을 하는 것은 적절치 않다고 생각해 신청하지 않았다"고 밝혔다.이어 김 지사는 "저는 대전충남 행정통합을 처음 설계했던 사람으로서 단 한번도 자리에 연연하거나, 정치적 유불리를 따지지 않았다"며 "추후 당에서 추가 공모를 하게 되면 그때 신청할 예정"이라고 말했다. 이번 지방선거에 불출마하는 것은 아니라는 입장을 내비친 것으로 풀이된다.김 지사는 앞서 본지와의 인터뷰에서도 여당 주도의 '졸속' 추진에는 반대하면서도 재정과 권한이 함께 따라오는 통합 필요성을 강조했다. 특히 해당 법안이 국회 행정안전위원회에만 논의될 것이 아니라, 기획재정부 등 관련 부처와 여야 동수 특별위원회를 통해 재정과 권한 문제를 포함해 논의돼야 한다고 말했다.김 지사는 "대한민국이 일극체제를 넘어 함께 잘사는 나라로 가느냐, 국가 전체가 흔들리냐를 가르는 중대한 시험대에 놓여 있다. 통합이 필요하다는 데는 전혀 이의가 없다"며 "통합만 한다고 장미빛 미래는 보장되지 않는다. 반드시 재정과 권한이 함께 따라와야 한다"고 말했다.충남에서는 현직인 김 지사 외 신청자가 한 명도 없어, 사실상 경선이 곧 차기 지사를 결정하는 상황이다. 이에 따라 국민의힘 공천관리위원회는 이날 다시 회의를 열어 광역·기초단체장 추가 모집 여부를 논의할 예정이다.