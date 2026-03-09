담합 걸리면 매출 10% 이상 과징금…공정위, 제재 대폭 강화

사익편취 최대 300% 과징금

반복 위반 시 최대 100% 가중

과징금 감경 제도는 축소

앞으로 담합이 적발될 경우 관련 매출액의 최소 10% 이상을 과징금으로 부과하는 방안이 추진된다. 최근 밀가루와 설탕 등 민생 관련 담합 사건이 이어지자 기업이 법 위반으로 얻는 경제적 이익보다 더 큰 제재를 가해 담합 유인을 차단하겠다는 취지다.공정거래위원회는 이 같은 내용을 담은 '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시' 개정안을 마련해 10일부터 20일간 행정예고 한다고 9일 밝혔다.이번 개정안의 핵심은 과징금 산정 시 적용되는 부과기준율 하한을 크게 높이는 것이다. 그동안 과징금 수준이 낮아 기업들이 법 위반을 반복하는 사례가 발생한다는 지적이 제기되면서 제재 실효성을 강화하기 위한 조치로 풀이된다. 이재명 대통령도 "담합 이득을 훨씬 넘어서는 무거운 제재가 뒤따라야 한다"며 제재 강화를 지적한 바 있다.특히 경쟁질서를 훼손하는 대표적 위반행위인 담합은 적발 시 관련 매출액의 10% 이상을 과징금으로 부과할 수 있게 하한이 대폭 오른다. 중대성이 약한 담합의 경우 과징금 부과기준율이 기존 0.5~3%에서 10~15%로 상향된다. 중대한 담합은 3~10.5%에서 15~18%로 높아지며, 매우 중대한 담합 역시 하한이 18%로 올라간다.부당지원이나 특수관계인에 대한 부당한 이익제공(사익편취)에 대한 제재도 강화된다. 현재는 지원금액의 20~160% 범위에서 과징금이 부과되지만 개정안이 시행되면 최소 100%, 최대 300%까지 부과될 수 있다. 이에 따라 위반행위로 제공된 지원금 전액이 과징금으로 환수되는 사례도 가능해질 전망이다.반복적으로 법을 위반한 기업에 대한 가중 규정도 강화된다. 현행 제도는 과거 5년 동안 위반 전력이 1회 있을 경우 10%, 위반 횟수에 따라 최대 80%까지 가중하고 있지만 개정안은 1회 위반만으로도 최대 50%, 위반 횟수에 따라 최대 100%까지 가중할 수 있게 했다. 특히 담합의 경우 과거 10년 내 한 차례라도 과징금 처분을 받은 전력이 있으면 최대 100%까지 가중이 가능하다.반면 과징금 감경 제도는 축소된다. 조사와 심의 과정에서 협조한 기업에 대해 최대 20%까지 감경하던 규정을 조정해 전 과정에서 협조한 경우에만 최대 10% 감경을 적용하도록 했다. 자진 시정에 따른 감경률 역시 기존 최대 30%에서 10%로 낮추고, 단순 과실에 따른 감경 규정은 삭제한다. 또 조사 협조를 이유로 감경을 받은 사업자가 이후 행정소송 과정에서 진술을 번복할 경우 기존에 적용된 감경 혜택을 취소할 수 있는 근거도 마련했다.김근성 공정위 심판관리관은 기업들의 부담이 커질 수 있다는 지적에 "단순 수치적으로 보면 (기업들 입장에서) 부담이 있을 수 있지만 그동안 상대적으로 완화돼 있었던게 아닌가라는 반성이 필요하다"면서 "정당하게 기업 활동하는 부분에 대해서는 심의하거나 조사할 때 충분히 합리적으로 다룰 것"이라고 설명했다.이황 고려대 법학전문대학원 교수도 "개정안이 시행되면 기업에 지나치게 부담이 돼서 경제활력을 저해할 여지가 있다"고 지적했다. 다만 그는 "이번 개정안의 의도는 그동안 과징금이 너무 적어서 기업들이 담합을 할 만한 요인이 있다는 판단에 따른 조치"라며 "긍정적으로 보면 과징금 상향이 기업들의 담합 억제에 영향을 줄 것으로 보인다"고 말했다.