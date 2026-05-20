닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 스포츠일반

배드민턴 ‘황금 콤비’ 서승재-김원호, 40년만에 전영오픈 2연패

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002405

글자크기

닫기

천현빈 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:29

女단식 안세영은 왕즈이에 0-2 패...36연승 끝
BADMINTON-ENGLAND/ <YONHAP NO-0805> (Action Images via Reuters)
배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재(왼쪽)-김원호 조가 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 승리한 후 포효하고 있다. 로이터 연합
남자 배드민턴 '황금 콤비' 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 배드민턴 대회 최고 권위의 전영오픈에서 남자 복식 정상에 올라 대회 2연패에 성공했다.

배드빈턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조는 8일(현지시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 슈퍼 1000 전영 오픈 남자 복식 결승에서 세계랭킹 2위 아론 치아-소위익(말레이시아)을 세트스코어 2-1(18-21 21-12 21-19)로 제압하고 지난 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 한국 배드민턴 남자 복식이 전영오픈 2연패에 성공한 것은 1985년과 1986년 대회를 제패한 박주봉-김문수 조 이후 40년 만이다.

서승재-김원호 조는 1게임을 먼저 내줬지만 2게임에서 잡은 초반 리드를 끝까지 지키며 승부를 원점으로 돌렸다. 3게임은 팽팽했다. 18-17로 접전이 이어지던 가운데 연달아 2점을 얻으며 승기를 잡았고 마지막 김원호의 공격이 성공하며 21-19로 게임을 가져왔다.

관심을 모았던 여자 단식 결승에서는 세계 1위 안세영이 절대 강세를 보여왔던 중국의 왕즈이에게 세트스코어 0-2(15-21 19-21)로 패하며 전영 오픈 2연패가 무산됐다. 지난해 10월 덴마크오픈 이후 이어온 무패 행진도 36연승에서 끝이 났다. 왕즈이와 상대 전적에서 10전 전승을 기록할 정도로 강세를 보였기에 이번 패배의 아쉬움이 컸다. 여자 복식 결승에서도 세계 랭킹 4위의 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조가 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조에 0-2(18-21 12-21)로 패하며 은메달로 대회를 마쳤다.

BADMINTON-ENGLAND/ <YONHAP NO-0806> (Action Images via Reuters)
2026 BWF 배드민턴 전영오픈 남자 복식에서 우승한 서승재(왼쪽)-김원호 조/ 로이터 연합
천현빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

3년 연속 준우승 털어낸 아스널, 22년 만의 EPL 우승

李, 7년 전 무신사 광고 질타…“사람 탈 쓰고 이럴 수가”

李, 가자 구호선단 나포에 “제3국 감금 타당한가…네타냐후 체포영장 판단해보자“

이란 공격 1시간 전 보류, 안보팀 회의 소집 트럼프 “2~3일·다음주 초 합의 시한”

“지하 5층 전체가 렌터카 주차장?”…아파트 동대표 갑질 논란

삼성전자 노사, 사후조정 불성립…양측 모두 “대화 노력” 지속

“노송 베고 급경사 방치”…양산시 법기리 송전선로 구간 산사태 위험 논란 확산

지금 뜨는 뉴스

“30분 춤추면 EDM 틀어드림” 어느 미술관의 황당 안내문

네이버 비번 털어가는 ‘과태료 공문’...방미통위 사칭 메일 주의보

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고