현대로템, 협력사와 ‘K-방산 동반성장’ 강화…금융·R&D 지원 확대

상생성과공유제 도입·동반성장펀드 1500억 확대

협력사 R&D 2년간 2000억 지원…전담 조직도 신설

사진. 2026 현대로템 디펜스 상생협력 컨퍼런스_2 0 국회와 67개 협력사, 현대로템 등 관계자들이 지난 6일 경남 창원특례시 현대로템 창원공장에서 열린 '2026 현대로템 디펜스 상생협력 컨퍼런스'에서 기념촬영을 하고 있다. /현대로템

현대로템이 협력사와의 동반 성장을 위해 금융 지원과 연구개발(R&D) 투자를 확대하는 상생 협력 전략을 공개했다. 방산 수출 확대에 맞춰 협력사와 기술 경쟁력을 함께 높여 국내 방산 생태계를 강화하겠다는 취지다.9일 현대로템에 따르면, 회사는 지난 6일 경남 창원공장에서 '2026 현대로템 디펜스 상생협력 컨퍼런스'를 열고 협력사 부품 국산화와 첨단 무기 기술 개발을 지원하는 추진 전략을 발표했다고 밝혔다. 행사에는 국회의원과 협력사 67곳 관계자, 현대로템 임직원 등이 참석했다.회사는 올해부터 해외 방산 수주 성과를 협력사와 공유하는 '상생성과공유제'를 새로 도입한다. 국산화 부품 개발 이후 첫 계약이 이뤄진 해에는 비용 절감분의 100%, 다음 해에는 50%를 협력사에 환원하는 방식이다. 장기간 거래가 이어질 경우 협력사의 수주 물량도 보장할 계획이다.협력사 금융 지원도 확대한다. 기존 700억원 규모였던 동반성장펀드를 1500억원으로 늘려 협력사가 투자·운영 자금을 저금리로 조달할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 현대로템은 협력사 및 신한은행과 상생금융 지원을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.기술 경쟁력 강화를 위한 R&D 지원도 강화된다. 현대로템은 내년까지 2년간 총 2000억원을 투입해 협력사의 첨단 무기 개발과 부품 국산화, 성능 개선 등을 지원할 계획이다. 지원 대상에는 차세대 유·무인 지상무기 플랫폼과 항공우주, 인공지능(AI), 무인화 관련 핵심 부품 개발 등이 포함된다.협력사 기술 자립을 위한 교육과 기술 협력 프로그램도 확대한다. 협력사와 대학, 연구기관이 참여하는 협의체를 구성해 기술 교류를 지원하고, 협력사 수요를 반영한 정부 연구 과제 참여도 연계할 예정이다. 현대로템 기술교육원을 통해 품질·생산·설계 등 직무 교육과 AI 활용 교육도 제공한다.협력사 기술과 인력 보호를 위한 보안 지원도 강화된다. 모의 해킹과 보안 교육 등을 통해 협력사의 보안 체계를 점검하고 기술자료 관리 시스템을 강화할 방침이다.현대로템은 이 같은 상생 협력 정책을 체계적으로 추진하기 위해 구매본부 산하에 '상생협력실'을 신설하고 협력사 지원을 전담하도록 했다. 회사 관계자는 "K-방산의 기술 경쟁력은 협력사와의 상생에서 오는 만큼 모두가 성장할 수 있는 견고한 산업 토대를 만들기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.