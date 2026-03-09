국힘, ‘尹 정치복귀’ 선 긋기…지방선거 앞 노선 정리

소속 의원 전원 명의 결의문…당내 갈등 중단·대통합 강조

송언석 “잘못된 12·3 비상계엄으로 큰 혼란…국민께 다시 사과”

PYH2026030914910001300_P4 0 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 지도부가 9일 국회에서 열린 긴급 의원총회에 참석하고 있다. /연합뉴스

국민의힘이 의원총회에서 12·3 비상계엄 사태에 대해 재차 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치 복귀 요구에 선을 그었다. 소속 의원 전원 명의의 결의문을 채택한 국민의힘은 당내 갈등 중단과 대통합을 강조하며 6·3 지방선거를 앞둔 당 수습과 노선 정리에 나섰다.송언석 국민의힘 원내대표는 9일 국회에서 열린 긴급 의원총회 직후 결의문을 낭독하고 "잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다"고 밝혔다.이어 "윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다"며 "대한민국도, 국민의힘도 결코 과거로 돌아갈 수 없다. 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진해 갈 것"이라고 말했다.국민의힘은 결의문에서 당내 갈등 봉합도 강조했다. 송 원내대표는 "당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다"며 "당의 전열을 흐트러뜨리고 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다"고 했다.대여 공세 기조도 분명히 했다. 그는 "국정의 정상화는 오로지 여야 간 정치적 균형에 기반한 헌법적 견제 원리에서 출발할 수 있다"며 "이재명 정권의 반헌법적 폭주에 대항하기 위해 자유민주주의 수호, 사법파괴 저지, 헌법 가치 존중에 동의하는 모든 국민과 연대하겠다"고 밝혔다.그러면서 "나라를 걱정하고 사랑하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 대한민국의 헌법 가치와 국민의 자유를 지키기 위해 결연히 싸워나가겠다"며 "다가오는 6·3 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 했다.송 원내대표는 의총 직후 기자들과 만나 이날 결의문이 장동혁 대표를 포함한 참석 의원들의 총의로 마련됐다고 설명했다. 그는 "장 대표를 비롯해 참석한 모든 의원들이 동의하는 내용으로 결의안을 만들었다"고 강조했다.의총에서는 다양한 의견이 나왔지만 결의문에는 합의된 내용만 담겼다고 했다. 송 원내대표는 "최고위원회 의결이 필요하거나 당대표가 숙고할 부분은 오늘 결의안에 포함시키지 않았다"고 전했다.윤 전 대통령 관련 표현을 두고는 별도 표결이나 거수 절차는 없었다고 밝혔다. 그는 "윤 전 대통령은 이미 탈당한 분이고 우리 당과는 관련이 없다"며 "정치적 복귀를 요구하는 주장에 명확히 반대한다는 뜻을 의원 총의로 모은 것"이라고 설명했다.