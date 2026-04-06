[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 6일

쥐띠
36년 구설수와 근심이 사라진다.
48년 재운이 넉넉해지니 풍요롭다.
60년 금전 운이 도와주니 힘이 난다.
72년 운수대통하니 사람들이 부러워한다.
84년 구설수가 따르니 언행을 조심한다.
96년 우울했으나 오후부터 기쁨이 찾아온다.
소띠
37년 걱정하지 않아도 호전되는 날이다.
49년 건강에 좋고 귀한 것을 얻는다.
61년 부부가 사이가 더욱더 화목해진다.
73년 구설수가 생기니 모임 참석했다가 일찍 일어난다.
85년 바라던 일을 성취하니 의기양양해진다.
97년 좋은 인연이 찾아온다.
범띠
38년 마침내 심란했던 고비에서 벗어난다.
50년 좋은 기운들이 스며드는 하루다.
62년 두루두루 화평해지는 운수다.
74년 종일 행복하니 기쁨이 넘친다.
86년 꼬였던 일의 실마리가 풀린다.
98년 매사가 순조롭게 넘어가는 운수다.
토끼띠
39년 문서가 성사되어 재물이 풍성해진다.
51년 바라던 소원을 성취한다.
63년 재물 운이 조금씩 따르는 날이다.
75년 금전 운이 풀리니 행운이 찾아온다.
87년 만사가 풍족해지고 만족스러운 날이다.
99년 마음을 편히 갖는 것이 가장 좋다.
용띠
40년 많은 것을 얻기는 어려운 날이다. 52년 귀인이 찾아오니 기쁨을 주고 간다. 64년 건강이 호전되는 날이다. 76년 기분 상하는 일이 있더라도 참는다.
88년 꼬였던 금전 운이 풀린다.
00년우수한실력으로 표창장을 받는 운이다.
뱀띠
41년 바라던 소원을 성취한다. 53년 오랜만에 받은 훈장이 더욱 빛나는 하루다.
65년 밖으로 나가니 대길 운이 따른다. 77년 불길함이 지나가고 대길함이 찾아온다.
89년 내 하는 일에만 신경 쓰는 것이 좋다. 01년 지인에게 생각지 않은 도움을 받는다.
말띠
42년 좋은 일로 인해 행복을 누린다.
54년 건강이 점점 좋아지는 운수다. 66년 자금이 생길 수니 기분 좋아진다. 78년 다툼으로 인하여 불화 수가 생긴다.
90년 환영을 받아 기쁜 날이다.
02년 어렵게 통과해 즐거움이 가득하다.
양띠
43년 꿈자리가 좋으니 횡재수가 따른다. 55년 문서가 귀인을 만나 횡재한다. 67년 소원을 성취하니 부러울 것이 없다. 79년 도와주려는 기운이 따르니 만사형통한다.
91년 최선을 다하고 박수를 받는다.
03년 금전 운이 찾아와 기쁨이 가득하다.
원숭이띠
32년 약속을 잘 지켜 높은 신뢰를 쌓는 날이다.
44년 서두르면 일만 더 꼬인다.
56년 자금 소식이 아직 들리지 않는다.
68년 뚜렷한 일이 생기지 않으니 기다리는 것이 좋다.
80년 굳어진 얼굴이 활짝 펴진다.
92년 직장 동료들의 도움을 받는 날이다.
닭띠
33년 마음을 비우니 일이 순조롭게 풀린다.
45년 바라던 소망을 성취한다.
57년 소소한 행운이 찾아온다.
69년 바라던 소원이 이루어지는 날이다.
81년 뜻한 바가 이루어진다.
93년 유쾌 상쾌 통쾌한 일만 생기는 날이다.
개띠
34년 큰 이익만 바라보지 말아야 한다.
46년 소망하는 일에 집중이 안 된다.
58년 비탈길과 계단을 조심해야 한다.
70년 행운을 잡으니 마음이 흐뭇해진다.
82년 목표 달성을 위해 최선을 다한다.
94년 숨은 실력을 호평받는 날이다.
돼지띠
35년 막혔던 일이 성취되니 만사형통한다.
47년 재물 운이 조금씩 들어온다.
59년 잠시 근심이 생기지만 기쁜 일도 다가온다.
71년 고민이 서서히 풀린다.
83년 마음속 근심이 사라진다. 95년 힘들워도 묵묵히 최선을 다해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장