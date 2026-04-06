[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 6일

용띠

40년 많은 것을 얻기는 어려운 날이다. 52년 귀인이 찾아오니 기쁨을 주고 간다. 64년 건강이 호전되는 날이다. 76년 기분 상하는 일이 있더라도 참는다.

88년 꼬였던 금전 운이 풀린다.

00년우수한실력으로 표창장을 받는 운이다.