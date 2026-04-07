[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 7일

말띠

42년 마음이 답답해지는 날이다.

54년 운이 아직 소원대로 따라주지 않는다.

66년 매사가 순조롭게 풀리려고 하는 시기다. 78년 명의를 만나 기분이 좋아진다.

90년 오후부터 마음이 편안해진다.

02년 귀인의 도움을 받는다.