[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 7일

쥐띠
36년 일이 뜻대로 풀리니 한가로운 하루가 된다.
48년 다툼이 생기니 여행은 뒤로 미룬다.
60년 근심이 사라지니 운수대통한다.
72년 바라던 일을 성취한다.
84년 지인들이 나타나 도와준다.
96년 성심성의껏 최선을 다한다.
소띠
37년 서두르지 말고 아는 길도 물어서 간다.
49년 건강이 다시 좋아진다.
61년 침착히 대처하니 어려움이 사라진다.
73년 이직 문제가 서서히 해결된다.
85년 어떠한 일이든 최선을 다한다.
97년 꾸준히 노력하니 인정받는다.
범띠
38년 막혔던 금전 운이 다시 확 트인다.
50년 운수가 대통하니 부러울 것이 없다.
62년 등 돌렸던 사람이 다시 찾아온다.
74년 구설수에서 벗어난다.
86년 소원대로 문서 운이 풀린다.
98년 새로운 것을 얻게 되니 기쁜 하루다.
토끼띠
39년 마음먹은 대로 일이 잘 풀리지 않는다.
51년 금전 문제가 서서히 풀린다.
63년 오랜만에 재물 운이 풀려난다.
75년 귀인이 다가와 도와준다.
87년 남의 일에 간섭은 금물이다. 99년 집안에 경사 운이 가득하다.
용띠
40년 골목길에서 이륜차를 조심한다.
52년 몸살감기에 신경 써야 한다.
64년 바라던 금전 운이 서서히 좋아진다.
76년 일이 안 풀린다면 잠시 자중해야 한다.
88년 힘든 운수에서 벗어난다.
00년 근심이 사라지니 금상첨화다.
뱀띠
41년 바라던 소망이 이루어진다.
53년 오후부터 금전 운이 좋아진다.
65년 언제 어디서든 자신감이 넘친다.
77년 어디서든 좋은 일로 인정받는다.
89년 생각 없이 움직이면 후회한다.
01년 운동이 부족하니 더 열심히 움직인다.
말띠
42년 마음이 답답해지는 날이다.
54년 운이 아직 소원대로 따라주지 않는다.
66년 매사가 순조롭게 풀리려고 하는 시기다. 78년 명의를 만나 기분이 좋아진다.
90년 오후부터 마음이 편안해진다.
02년 귀인의 도움을 받는다.
양띠
43년 아침부터 밝은 희망이 보인다.
55년 재물 운이 찾아온다.
67년 흩어졌던 재물이 모이니 안색이 밝아진다.
79년 어려움 속에서도 기쁨이 있다.
91년 집안에 좋은 기운이 들어온다.
03년 골치 아픈 일이 빠르게 해결된다.
원숭이띠
32년 집안에 경사가 생긴다.
44년 어려웠던 시기가 지나고 재물 운이 찾아온다.
56년 집안에 재물을 잃을 운수가 생긴다.
68년 시간이 길수록 좋아진다.
80년 근심이 잠시 왔다가 사라진다.
92년 이직과 입사하는 운이 들어온다.
닭띠
33년 노력 없이 움직이니 부족함이 쌓인다.
45년 바라던 소원을 성취한다.
57년 집안에 귀인이 방문한다.
69년 몹시 당황하다가 안정을 취한다.
81년 새로운 소식이 오후쯤 들려온다.
93년 자격증도 따고 기쁨이 가득하다.
개띠
34년 명의를 만나 병세가 호전된다.
46년 명예가 좋아지니 높은 지위에 오른다.
58년 막혔던 운기가 서서히 움직인다. 70년 금전 운이 오후부터 풀린다.
82년 어려움 속에서 즐거운 일이 찾아온다.
94년 어려운 일을 척척 해낸다.
돼지띠
35년 마음속에 꼬였던 생각들이 점차 풀린다.
47년 어수선한 마음이 오후쯤 안정된다.
59년 운이 좋아지니 바라던 결실을 맺는다. 71년 시야가 한결 밝아지고 넓어진다.
83년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
95년 희망하는 곳에 취직하는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장