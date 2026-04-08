[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 8일

쥐띠
36년 바라던 운이 열리니 기분이 한결 좋아진다.
48년 반가운 소식을 듣는다.
60년 여행 중에 귀인이나 지인을 만나는 날이다.
72년 재물을 잃는 운수가 사라진다.
84년 기분 좋은 소식을 듣는 날이다.
96년 근심으로 인한 우환질고에서 벗어난다.
소띠
37년 일이 뜻대로 성사되니 금상첨화다. 49년 새로운 일에 밝은 빛이 들어온다.
61년 새로운 곳으로 이사한다.
73년 힘든 고난들을 극복해야 한다.
85년 긍정적으로 생각하고 지내야 한다.
97년 힘들어도 욕심을 부리면 안 된다.
범띠
38년 진흙탕 속에서 큰 대어를 건지는 운수다.
50년 행운을 얻으니 기쁘다.
62년 명예가 하늘 높이 오르는 날이다.
74년 바라던 소망을 성취한다.
86년 주변 사람들에게 부러움을 산다.
98년 금전 운이 서서히 풀리는 날이다.
토끼띠
39년 일찍 귀가하여 집에서 편히 지낸다.
51년 문서 운이 좋아 토지 매매가 성사된다.
63년 작은 일에도 최선을 다한다.
75년 작은 일이 큰일로 변한다.
87년 행운이 따르는 대길한 하루다.
99년 앞만 보고 길을 나서야 한다.
용띠
40년 꾸준한 노력으로 크게 이룬다.
52년 근심이 사라지니 의기양양하다. 64년 얻을 수 있는 금전적 이익이 적다. 76년 일이 꼬이는 운이니 한 번 만 뒤로 물러난다.
88년 두루두루 집안을 살피니 마음이 편하여진다.
00년 근심이 사라지는 하루다.
뱀띠
41년 건강에 필요한 좋은 음식을 먹는 날이다.
53년 방해자가 나타나 일이 손에 잡히지 않는다.
65년 금전 운이 따르니 금상첨화다.
77년 능력을 최대한 발휘한다. 89년 흩어진 재물을 다시 모으기가 힘들다.
01년 불길함이 적고 대길함이 많다.
말띠
42년 침착히 대처하니 일이 순조롭게 진행된다.
54년 잠시 여행 떠난 사람의 소식을 듣게 된다.
66년 오후쯤 기쁨 소식이 찾아온다.
78년 아는 길도 물어서 가야 손해를 안 본다.
90년 날이 갈수록 기분이 좋아진다.
02년 아는 만큼 최선을 다해야 한다.
양띠
43년 자손들이 한 곳에 다 모이니 웃음꽃이 가득 핀다.
55년 원했던 일들이 순조롭게 잘 풀린다.
67년 안 풀리던 일이 오후쯤 해결된다.
79년 힘들어도 최선을 다해야 한다.
91년 꼬였던 일이 순조롭게 풀리니 마음이 흐뭇해지는 날이다.
03년 미루다가 잔병을 만든다.
원숭이띠
32년 손해만 따르니 마음을 비운다. 44년 금전 운이 약해지니 욕심내지 않는다. 56년 소지품을 잃어버릴 수 있으니 신경 쓴다.
68년 노력하여 목표를 달성한다.
80년 친인척의 도움으로 해결한다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 화가 나도 참아야 할 땐 참는다. 45년 마음을 비우니 복이 찾아온다. 57년 고소가 취하되니 기쁜 일이 거듭 생긴다.
69년 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
81년 금전 문제로 다툴 일이 생긴다.
93년 어려운 시기이니 마음을 비운다.
개띠
34년 근심이 떠나지 않으니 여행은 미루는 것이 좋다.
46년 고민이 해결되어 환하게 웃는다. 58년 좋은 운이 찾아오니 몸이 편해진다. 70년 여유를 가져야 한다.
82년 짜증 내면 후회할 일만 생긴다.
94년 고집만 내세우면 안 된다.
돼지띠
35년 일이 순조롭게 잘 풀린다. 47년 오후 늦게 매매 운이 찾아온다. 59년 늦은 시간에는 외출하지 않도록 한다. 71년 근심 걱정이 오후쯤 사라진다. 83년 기분이 한결 좋아지는 운수다.
95년 소원을 성취하는 운이 서서히 다가온다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장