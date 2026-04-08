[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 8일

쥐띠

36년 바라던 운이 열리니 기분이 한결 좋아진다.

48년 반가운 소식을 듣는다.

60년 여행 중에 귀인이나 지인을 만나는 날이다.

72년 재물을 잃는 운수가 사라진다.

84년 기분 좋은 소식을 듣는 날이다.

96년 근심으로 인한 우환질고에서 벗어난다.