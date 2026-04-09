[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 9일

쥐띠
36년 뜻대로 이루어져 운수대통한다. 48년 다투는 일이 생기니 일찍 자리를 뜬다. 60년 망설이다가 시간만 간다.
72년 작은 선물은 감사히 받는다.
84년 주변 지인들에게 도움을 받는다.
96년 기다리던 금전 소식을 들으니 어깨춤을 춘다.
소띠
37년 불안한 마음에서 벗어난다. 49년 문서 매매가 성사된다.
61년 정신적인 스트레스가 해소된다. 73년 고달픈 운세에서 벗어난다. 85년 짜증을 부리지 않으니 일이 뜻대로 풀린다.
97년 운동을 꾸준히 하니 몸이 가벼워진다.
범띠
38년 그토록 바라던 소원을 성취한다. 50년 마침내 바라던 금전 소식을 듣는 날이다.
62년 다툼으로 구설수가 발생하니 조심한다. 74년 예의를 지켜 좋은 일이 생긴다.
86년 소화가 잘 안 되니 소식해야 한다.
98년 내 뜻대로 되니 마음이 포근해진다.
토끼띠
39년 지인에게 도움을 받는다. 51년 아무리 급해도 성급히 움직이면 안 된다.
63년 근심이 사라지니 기쁘다. 75년 절대로 음주 운전을 해선 안 된다.
87년 힘들어도 한 번만 더 참는다.
99년 마음을 비우니 즐거운 하루가 시작된다.
용띠
40년 안전하게 건널목으로 가야 한다.
52년 절실히 요구한 일이 성사되어 기쁘다.
64년 지출을 줄이지 못하는 날이다.
76년 시비로 인해 다툼이 생긴다.
88년 소원을 성취하니 기쁨이 가득해진다.
00년 바라던 소원을 성취한다.
뱀띠
41년 어려운 일이 잘 풀리는 운수다.
53년 반가운 문서를 받게 되어 기쁘다.
65년 서두르지 말고 차분히 기다려야 한다.
77년 뜻밖에 명성을 떨친다.
89년 원하던 자리로 이동하게 된다.
01년 말다툼이 있으니 조심해야 한다.
말띠
42년 재물이 찾아오는 날이다.
54년 보증 서는 일은 뒤로 미룬다.
66년 마음고생만 하니 답답하고 짜증 난다.
78년 재물을 잃을 운수이니 주의한다.
90년 과로하지 말고 쉴 때는 쉬어야 한다.
02년 운수대통하니 거래처가 확보된다.
양띠
43년 어려운 일들이 해결된다.
55년 불가능한 일은 없으니 최선을 다해야 한다.
67년 서두르고 조급한 행동은 삼간다.
79년 중요한 일은 미루지 않아야 한다.
91년 뒤로 미루었던 일이 해결된다.
03년 시비와 구설이 발생하니 조심해야 한다.
원숭이띠
32년 금전 문제로 다툼이 생기지 않도록 신경 쓴다.
44년 야간 건널목 사고를 발생하지 않게 조심한다.
56년 금전과 행운이 함께 하는 하루다.
68년 바라던 소원을 성취한다.
80년 금전 소식을 듣게 된다.
92년 일이 안 풀리니 마음이 착잡하다.
닭띠
33년 일이 뜻대로 풀리니 만사가 대길하다
45년 기쁨이 다가와 운수대통한다.
57년 바라던 일이 해결된다.
69년 문서와 도장 사용을 잠시 보류한다.
81년 구설수가 있으니 모임은 뒤로 미룬다.
93년 귀인이 집안으로 들어온다.
개띠
34년 골목길이나 건널목에서 차를 조심한다.
46년 기다리던 소식을 듣는다.
58년 좋은 곳으로 이사하는 운수다.
70년 생각지 않은 근심이 생긴다.
82년 몸살 기운이 생기니 병문안은 삼간다.
94년 막혔던 금전 운이 다시 좋아진다.
돼지띠
35년 금전 문제로 다툼이 생긴다.
47년 얼굴에 미소가 가득하다.
59년 좋은 꿈을 꾸니 운수대통한다.
71년 소원대로 일이 성사된다.
83년 좋은 소식이 찾아오니 근심이 사라진다.
95년 우환과 질고로 인해 마음이 불편해진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장