[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 9일

쥐띠

36년 뜻대로 이루어져 운수대통한다. 48년 다투는 일이 생기니 일찍 자리를 뜬다. 60년 망설이다가 시간만 간다.

72년 작은 선물은 감사히 받는다.

84년 주변 지인들에게 도움을 받는다.

96년 기다리던 금전 소식을 들으니 어깨춤을 춘다.