[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

쥐띠

36년 근심이 사라지니 기쁨이 가득하다. 48년 집에 있는 오래된 문서를 되찾는다.

60년 행운이 따르니 걱정했던 일이 수습된다.

72년 금전 운이 찾아온다.

84년 금전 운이 대길한 날이다.

96년 마음속 근심 걱정이 사라진다.