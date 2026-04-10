[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 10일

쥐띠
36년 근심이 사라지니 기쁨이 가득하다. 48년 집에 있는 오래된 문서를 되찾는다.
60년 행운이 따르니 걱정했던 일이 수습된다.
72년 금전 운이 찾아온다.
84년 금전 운이 대길한 날이다.
96년 마음속 근심 걱정이 사라진다.
소띠
37년 금전 지출이 많아지니 억제한다.
49년 원하던 일을 성사되어 목돈을 만진다.
61년 바라던 금전 소식을 듣고 기쁨이 가득하다.
73년 마음을 비우니 일이 잘 풀린다.
85년 빌려준 돈을 받는 날이다.
97년 운이 소원대로 잘 풀리지 않는다.
범띠
38년 계획했던 일이 성사된다.
50년 걱정하던 자금이 해결된다.
62년 심기가 불편한 날이니 조심해야 한다.
74년 오전보다 오후가 더 대길하다.
86년 기쁨이 가득한 축하와 선물을 받는 날이다.
98년 취업 운이 좋아지니 집안이 평안해진다.
토끼띠
39년 문서 매매가 성사되지 않아 스트레스가 쌓인다.
51년 온종일 바쁘게 움직인다.
63년 좋은 결과가 생긴다.
75년 근심이 생기니 여행은 미룬다.
87년 재물 운이 찾아오니 금상첨화다.
99년 귀인이 집안으로 들어오는 운수다.
용띠
40년 재물 운이 가득하니 근심이 사라진다.
52년 밑 빠진 독에 물만 붓는다.
64년 화목하고 웃음소리가 가득해진다.
76년 도전하기 전에 세밀히 검토해야 한다.
88년 귀인을 만나니 마음이 놓인다.
00년 좋은 사람이 나타나니 기쁨이 가득하다.
뱀띠
41년 뜻하지 않게 일이 꼬이는 날이다.
53년 일이 빠르고 즐겁게 진행된다.
65년 원하는 일들을 성취한다.
77년 명의를 만나 소원을 이룬다.
89년 불길한 운수가 풀리니 근심이 사라진다.
01년 이직 운이 좋아지니 만사형통한다.
말띠
42년 운이 좋아지니 바라던 일이 성사된다.
54년 구설수가 따르니 조심한다.
66년 재물이 빠르게 들어오니 소원성취한다.
78년 내 것이 아니면 마음을 비운다.
90년 안 되는 일은 미리 단념한다.
02년 운이 좋아지니 이사수도 좋다.
양띠
43년 기회가 찾아오니 서두르지 말아야 한다.
55년 일이 빠르게 진행되니 근심이 사라진다.
67년 바라던 일이 해결되니 기분이 좋다.
79년 마음속에 평온함이 찾아온다.
91년 바라던 뜻을 마침내 이루는 날이다.
03년 소원을 성취하는 날이다.
원숭이띠
32년 부동산 매매가 성사된다.
44년 운이 좋아지니 마음의 안정을 되찾는다.
56년 재물 운이 좋아지는 시기다.
68년 노력한 자에게 복이 오는 법이다.
80년 마음이 오후부터 안정된다.
92년 큰 어려움 없이 지나가는 하루다.
닭띠
33년 문서와 금전 운이 좋아 만사가 순조롭다.
45년 문서매매로 가정이 화목해진다.
57년 어려움에서 조금씩 벗어난다.
69년 문서와 금전 운이 좋다.
81년 투자는 뒤로 미루는 것이 좋다.
93년 지인들이 큰 도움이 되지 않는다.
개띠
34년 정신이 흐트러질 수 있으니 신경 쓴다.
46년 일이 뜻대로 풀리지 않는다.
58년 오후를 지나면 어려움이 없어진다.
70년 금전 운이 풀리는 날이다.
82년 어려워도 주어진 일에 최선을 다한다.
94년 따분한 일이 사라지니 기분 좋은 일이 많다.
돼지띠
35년 소원을 성취하는 날이다.
47년 기분이 한결 좋아지니 운수대통한다.
59년 친인척과 함께 즐거운 시간을 보낸다.
71년 건강이 한결 좋아지니 마음이 놓인다.
83년 어려운 일이 성사된다.
95년 감언이설에 넘어가지 않아야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장