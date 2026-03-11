엔비디아, 오픈AI 전 CTO와 손잡았다…AI 스타트업 전략 투자

인공지능 0 /씽킹머신스랩 캡쳐

엔비디아가 오픈AI 전 최고기술책임자(CTO) 미라 무라티가 설립한 인공지능(AI) 스타트업에 투자하며 전략적 협력에 나섰다.엔비디아와 AI 스타트업 씽킹머신스랩(Thinking Machines Lab)은 10일(현지시간) 다년간 전략적 파트너십을 체결하고 엔비디아가 이 회사에 의미 있는 규모의 투자를 진행했다고 CNBC는 보도했다. 투자 금액은 공개되지 않았다.씽킹머신스랩은 무라티가 지난해 설립한 AI 기업으로, 보다 이해하기 쉽고 맞춤형으로 활용할 수 있는 범용 AI 시스템 개발을 목표로 하고 있다. 현재까지 연구와 기술 개발 방향에 대해서는 구체적인 내용을 거의 공개하지 않은 상태다.이번 협력에 따라 씽킹머신스랩은 엔비디아의 차세대 AI 시스템인 '베라 루빈(Vera Rubin)' 플랫폼을 최소 1기가와트(GW) 규모로 도입할 계획이다. 해당 시스템은 엔비디아의 최신 AI 컴퓨팅 인프라로 올해 하반기부터 공급될 예정이다.엔비디아는 AI 열풍 속에서 그래픽처리장치(GPU) 수요 급증의 최대 수혜 기업으로 꼽힌다. AI 모델 학습과 대규모 연산에 필요한 핵심 반도체를 공급하면서 오픈AI, 앤트로픽 등 주요 AI 기업들과 협력 관계를 구축해왔다.미라 무라티는 오픈AI CTO 출신으로 2023년 샘 올트먼 CEO가 일시적으로 해임됐을 당시 임시 최고경영자(CEO)를 맡으며 주목받았다. 그는 이후 2024년 오픈AI를 떠난 뒤 비교적 공개 활동을 자제해왔다.엔비디아의 젠슨 황 최고경영자는 성명을 통해 "씽킹머신스랩은 AI 기술의 경계를 확장하기 위해 세계적 수준의 인재들을 모았다"며 "이들의 비전을 실현하는 과정에서 협력하게 돼 기대가 크다"고 밝혔다.씽킹머신스랩은 지난해 10월 첫 제품인 '팅커(Tinker)'를 공개했다. 이 서비스는 연구자와 개발자가 AI 모델을 맞춤형으로 미세 조정할 수 있도록 지원하는 API 형태의 플랫폼이다.이 회사는 올해 7월 투자자들로부터 약 20억 달러의 자금을 유치했다.