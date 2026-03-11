[카드뉴스] 3월에 어디 갈까? …먹을거리, 볼꺼리, 재미까지! 3월 전국 축제

기분까지 좋아지는 날씨

어디로든 떠나고 싶은 3월!어디로 가야 할까 고민 중이라면 봄 축제! 즐기러 가 볼까요?

3월 전국 축제

낭만등불축제

서울 근교의 아름다운 수목원에서 열리는 등불축제로 등불을 무료로 대여하여 불빛축제를 즐길 수 있음

낮에는 족욕체험과 맨발체험, 제빵소와 카페가 마련된 수목원에서 특별한 경험, 저녁에는 불빛축제가 펼쳐진 아름다운 정원에서 인생샷!

장소 : 경기 남양주시 불암산로59번길 48-31 산들소리

기간 : 2025.03.01. (토) ~ 2026.03.31. (화)

요금 : 입장료 유료 - 대인·소인 8,000원 (4,000원 할인권 증정)

3월 전국 축제

홍성남당항 새조개축제

남당항과 천수만 일원에서 12월부터 이듬해 3월 사이에 주로 잡히는 새조개 살이 매우 통통하고 큰 제철 새조개를 맛볼 수 있음

장소 : 충남 홍성군 서부면 남당리

기간 : 2026.01.17. (토) ~ 2026.04.30. (목)

요금 : 무료 (식당 이용료 별도)

3월 전국 축제

광양 매화축제

문화로 즐기고, 문화로 기억되는 대한민국 대표 축제

버스킹공연, 전시, 힐링 테라피등 메인컨텐츠부터

광양 특색 먹거리까지 즐길 수 있음

장소 : 전남 광양시 다압면 지막1길 55 섬진마을

기간 : 2026.03.13. (금) ~ 2026.03.22. (일)

요금 : 무료 (식당 이용료 별도)

3월 전국 축제

구례산수유꽃축제

지리산 자락 산동면 일대를 황금빛으로 물들이는 구례산수유꽃축제는 매년 3월, 전국 최대 산수유 축제

장소 : 전남 구례군 산동면 좌사리 839-6

기간 : 2026.03.14. (토) ~ 2026.03.22. (일)

요금 : 무료

3월 전국 축제

서천 동백꽃 주꾸미 축제

봄철 대표 먹거리 주꾸미와 서천군 대표 관광지인 동백정의 동백꽃 개화시기에 맞춰 개최하는 축제

장소 : 충남 서천군 서면 서인로 56 마량진항

기간 : 2026.03.21. (토) ~ 2026.04.05. (일)

요금 : 무료

3월 전국 축제

논산딸기축제

충청남도 논산시에서 매년 개최되는 대한민국 대표 특산물 축제 축제는 딸기 판매 및 시식, 체험 프로그램,

공연·전시 행사, 산업 교류 프로그램 등 구성

장소 : 충청남도 논산시 관촉동 339-1 논산시민가족공원

기간 : 2026.03.26. (목) ~ 2026.03.29. (일)

요금 : 무료

3월 전국 축제

영덕대게축제

영덕대게의 ‘참맛’을 전하는 체험축제. 영덕대게 낚시, 통발잡이, 탈축구, 테마공연 등 체험하고 맛있는 대게까지 먹으면 일석이조!

장소 : 경북 영덕군 강구면 영덕대게로 131 132

기간 : 026.03.26. (목) ~ 2026.03.29. (일)

요금 : 입장료 무료 (일부 체험 유료)

3월 전국 축제

경주 대릉원돌담길 축제

벚꽃 개화 시기에 맞춰 진행되는 축제로, 경주의 대표적인 봄 축제

벚꽃의 절경을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 공연, 체험, 먹거리 등이 가득

장소 : 경북 경주시 황남동 493-26

기간 : 2026.03.27. (금) ~ 2026.03.29. (일)

요금 : 무료

3월 전국 축제

진해군항제

진해군항제는 00만명 이상의 국내외 관광객이 찾는 오랜 역사와 전통을 자랑하는 전국 규모의 축제

벚꽃의 절경을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 공연, 체험, 먹거리 등이 가득

장소 : 경남 창원시 진해구 통신동

기간 : 2026.03.27. (금) ~ 2026.04.05. (일)

요금 : 무료 (체리블라썸뮤직페스티벌 유료)

3월 전국 축제

여수 영취산 진달래축제

영취산은 3~4월이 되면 진달래로 온 산이 붉게 묽듬

매년 영취산 진달래 축제가 개최되고, 축제 기간 신제, 산상음악회 등 다채로운 행사가 상춘객들에게 볼거리를 제공

장소 : 전남 여수시 흥국사길 160

기간 : 2026.03.28. (토) ~ 2026.03.29. (일)

요금 : 무료

봄 볼거리

봄 먹거리

미리 준비해서 제대로 즐겨보시는 것 어떠세요!?