닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

포스코퓨처엠, 인터배터리 2026 참가…미래 BoT 시대 이끌 솔루션 공개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003067

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 03. 11. 09:32

'미래 BoT 시대 함께 그려나가자' 주제
전시 5개 공간으로 구성…자율주행EV 등
2026 인터배터리 전시부스
11~13일 서울 코엑스에서 열리는 인터배터리 2026 내 포스코퓨처엠 부스. 포스코퓨처엠
포스코퓨처엠이 '인터배터리 2026'에서 미래 BoT(Battery of Things·사물배터리) 시대를 이끌 혁신 양·음극재 기술과 원료-소재-리사이클링에 이르는 그룹 차원의 공급망 구축 성과를 공개한다.

11일 포스코퓨처엠은 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 전시회에 'Together, Drawing BoT Future'를 주제로 참가한다고 밝혔다. 이는 차세대 배터리 소재 기술과 지속가능한 공급망을 활용해 자율주행EV, ESS, 휴머노이드 로봇 등 모든 사물이 배터리로 구동되는 미래 BoT시대를 함께 그려 나가자는 의미다.

회사는 451㎡(약 136평) 크기의 공간을 5개의 존으로 나눠 전시를 구성했다고 설명했다. 자율주행 EV, 데이터센터 ESS, 첨단 솔루션(Advanced Solution), 오픈 이노베이션(Open Innovation), 지속가능 공급망 등이다. 회사는 다양한 산업과 기술 영역에서 배터리가 사용되는 사례를 중심으로 혁신을 이끌어 나갈 차세대 소재를 소개한다.

특히 자율주행EV, 휴머노이드 로봇 등 미래 산업에 활용될 전고체 배터리용 양·음극재·울트라 하이니켈 양극재·실리콘음극재(Si-C)와 함께 데이터센터 ESS용 LFP 양극재 등을 소개하고, 차세대 시장 선점을 위해 혁신 기술 기업들과 함께 개발 중인 오픈 이노베이션 현황도 선보인다.

회사는 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼과 함께 인터배터리 기간 중인 오는 12일 오전 11시에 양사의 배터리소재 연구개발 전략을 소개하는 기조 강연도 합동으로 진행할 예정이다. 홍영준 연구소장과 팩토리얼 시유 황 CEO가 강연한다. 두 회사는 긴밀한 파트너십으로 전고체 배터리용 양극재 개발을 진행해 왔다.

다수 소재사 중 포스코퓨처엠의 소재가 출력 특성 등 품질경쟁력이 우수하다는 평가를 받은 바 있으며, 향후 협력을 더욱 강화해 전고체 배터리용 양·음극재 혁신을 가속화하고 글로벌 완성차社 등으로 공급망을 확대해 나간다는 방침이다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

농협개혁 당정협 “별도 법인 ‘농협감사위원회’ 신설…더는 자율에 못 맡겨”

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

靑, 주한미군 사드 차출설에 “대북 억지력 문제 없어…한미 공조 지속”

지금 뜨는 뉴스

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’

“등본 떼줘” 한마디면 끝…베일 벗은 ‘AI 국민비서’