K팝에 다시 번지는 하우스 리듬

4분의 4박자 리듬의 귀환…숏폼·퍼포먼스 환경 속 선택된 장르

반복 비트와 직관적 그루브, K팝 제작 구조와 맞물린 하우스

하츠투하츠 'RUDE!' 0 하츠투하츠/SM

키키 404 0 키키/스타쉽

최근 K팝 음원 차트에서 공통적으로 포착되는 리듬이 있다. 4분의 4박자를 기반으로 한 하우스 계열 비트다. 서로 다른 콘셉트의 팀들이 유사한 리듬 구조를 선택하면서 하우스 장르가 다시 존재감을 드러내고 있다.차트에서 주목받은 키키의 '404', 하츠투하츠의 '루드!', XG의 '힙노타이즈', 르세라핌의 '크레이지' 등에서도 하우스 계열 리듬을 기반으로 한 사운드가 확인된다. 반복적인 비트와 춤추기 좋은 리듬 구조를 중심으로 한 이들 곡은 최근 K팝 시장에서 나타나는 장르 흐름을 보여주는 사례다.하우스 음악은 1980년대 초 미국 시카고 클럽 문화에서 출발한 전자 댄스 음악 장르다. 장르 형성의 중심에는 DJ 프랭키 너클즈가 있다. 그는 시카고 클럽 '더 웨어하우스(The Warehouse)'에서 디스코 음악을 변형하고 드럼머신과 신시사이저를 활용해 새로운 클럽 사운드를 만들었다. 당시 클럽에서 재생되던 음악을 리스너들이 '웨어하우스 뮤직'이라고 부르기 시작했고, 이후 '하우스 음악'이라는 이름으로 자리 잡았다.하우스 장르의 핵심은 'four-on-the-floor'로 불리는 리듬 구조다. 4분의 4박자 모든 박자에 킥 드럼이 반복적으로 들어가며 일정한 그루브를 형성한다. 여기에 베이스라인과 퍼커션, 신시사이저 사운드가 더해지며 춤추기 좋은 리듬이 만들어진다. 이러한 구조는 클럽에서 DJ들이 곡을 자연스럽게 이어 믹싱하는 과정 속에서 발전했다.K팝에서 하우스 장르가 다시 선택되는 배경에는 음악 소비 환경 변화가 자리한다. 하우스 음악은 반복적인 리듬 구조가 중심이 되는 장르로 리스너가 쉽게 리듬을 따라갈 수 있고 반복 청취에도 부담이 적다. 스트리밍 중심 음악 소비 환경에서는 플레이리스트에 자연스럽게 편입되기 쉬운 구조라는 점도 강점으로 꼽힌다.퍼포먼스를 중심으로 발전해 온 K팝 아이돌 음악과의 궁합도 중요한 요인이다. 4분의 4박자로 안정적으로 떨어지는 비트 구조는 군무 중심 안무를 설계할 때 리듬과 동선을 명확하게 만든다. 일정한 리듬 위에서 안무를 구성하기 쉽고 퍼포먼스의 시각적 완성도를 높이기에도 유리하다.최근 음악 소비 환경이 숏폼 플랫폼 중심으로 재편된 점도 이러한 흐름과 맞닿아 있다. 숏폼 콘텐츠에서는 짧은 시간 안에 리듬이나 포인트 동작이 분명하게 전달되는 음악이 확산에 유리하다. 일정한 비트가 반복되는 하우스 음악 역시 챌린지 영상이나 퍼포먼스 클립으로 활용하기 쉬운 구조다.박송아 대중문화평론가는 최근 K팝에서 나타나는 하우스 장르 흐름을 음악 소비 구조 변화와 연결했다. 박 평론가는 "하우스 음악은 리듬이 명확하고 반복성이 강해 스트리밍 환경에서 반복 청취에 유리한 장르"라며 "특히 4분의 4박자 중심의 안정적인 비트 구조는 군무 중심 퍼포먼스를 강조하는 K팝 아이돌 음악과도 잘 맞는 특징이 있다"고 말했다.이어 "최근 음악 소비가 숏폼 플랫폼을 중심으로 이뤄지면서 리듬 중심 음악이 확산되기 유리한 환경이 만들어졌다"며 "하우스 장르가 다시 주목받는 흐름은 단순한 유행이라기보다 이러한 플랫폼 환경과 제작 방식 변화가 맞물린 결과로 볼 수 있다"고 덧붙였다.