[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 13일

쥐띠
36년 재물 운이 따라 주지 않는다.
48년 집 주변에서 소음이 생겨도 이해한다.
60년 조금만 노력해도 좋은 결과가 있다.
72년 중상모략하는 자를 경계한다.
84년 서북 방향에서 귀인을 만난다.
96년 전문가의 도움을 받는다.
소띠
37년 매매계약에 관한 운기가 풀리지 않는다.
49년 긴박할 때 상황에서 도움을 받는다.
61년 힘들어도 성실하게 진행해야 한다.
73년 능력이 뛰어나니 관심을 받게 된다.
85년 무에서 유를 창조하는 운이다.
97년 탁월한 지혜로 빛을 발한다.
범띠
38년 얻는 것보다 잃는 것이 더 많다.
50년 갑자기 근심이 생겨 난감해진다.
62년 노력 이상의 결과를 얻는다.
74년 자신감으로 목적을 달성한다.
86년 대인관계가 더 좋아진다.
98년 뛰어난 능력으로 통솔력을 발휘한다.
토끼띠
39년 순조롭게 풀리는 날이다.
51년 두터운 신임을 얻는 날이다.
63년 책임자로서 인정을 받는다.
75년 시험준비 시작해보는 기회가 온다.
87년 계약 시 서류를 잘 살펴봐야 한다.
99년 행운이 오후쯤 찾아온다.
용띠
40년 어렵게 뜻을 이뤄 성사된다
52년 힘든 시기지만 목돈이 마련된다.
64년 구설 운이 오후에 풀린다.
76년 뜻밖에 일이 성사되니 신난다.
88년 비바람이 그치고 밝은 햇살이 비친다.
00년 소지품을 분실하지 않도록 조심한다.
뱀띠
41년 건널목 신호등을 잘 보면서 길을 간다.
53년 어려움이 생기지만 차차 좋아진다.
65년 문서 매매로 지갑이 두둑해진다.
77년 명성 운이 가득 들어온다.
89년 분실됐던 물건이 집안에서 나타난다.
01년 축하받는 시기니 시험 운이 따른다.
말띠
42년 미루던 일들이 점차 해결된다.
54년 귀인은 서남 방향에서 찾아온다.
66년 남의 재판에 참여하지 않도록 한다.
78년 시작한 일이 순조롭게 진행된다.
90년 좋은 일이 생길 운이니 운수대통한다.
02년 바라던 일이 막히지 않고 성사된다.
양띠
43년 매매문서가 빠르게 성사된다.
55년 고민이 해결되니 안색이 밝아진다.
67년 대대적으로 바라던 일을 성취한다.
79년 문서 변동은 아직 때가 아니니 기다려야 한다.
91년 여유를 가지니 즐거움이 있다.
03년 가기 싫은 곳은 아예 가지 않는다.
원숭이띠
32년 통장과 도장 분실에 신경 쓴다.
44년 말 한대로 실천하니 형통한다.
56년 결심한 내용에 변함이 없다.
68년 덕을 베푸니 복이 찾아온다.
80년 양보하니 기분이 상쾌해진다.
92년 별일도 아닌데 짜증 내면 힘들다.
닭띠
33년 다툼이 생길 수니 각별히 조심해야 한다.
45년 시간 약속을 잘 지키니 기쁨이 가득하다.
57년 금전 문제로 인해 일이 꼬이게 된다.
69년 바라던 뜻대로 안 되니 자중해야 한다.
81년 몸이 힘들어지니 여행은 다음으로 미룬다.
93년 금전이 생각지 않게 나가니 신경 써야 한다.
개띠
34년 근심이 가득하니 여행은 잠시 보류해야 한다.
46년 금전과 관계된 일에 손재수가 생긴다.
58년 비탈길과 계단을 각별히 조심해야 한다.
70년 마음을 비우지 않아 일이 더 꼬인다.
82년 밑 빠진 독에 물만 붓는다.
94년 주변 지인들의 도움이 커진다.
돼지띠
35년 문서 운과 재물 운이 좋아지는 날이다.
47년 서북 방향에서 귀인의 도움이 커진다.
59년 일이 꼬이는 날이니 한숨만 나온다.
71년 어려움이 사라져가니 밝은 운이 비춘다.
83년 시비 수가 있으니 모임은 뒤로 미룬다.
95년 뜻하는 바를 이루기가 힘들어진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장