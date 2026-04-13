[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 13일

범띠

38년 얻는 것보다 잃는 것이 더 많다.

50년 갑자기 근심이 생겨 난감해진다.

62년 노력 이상의 결과를 얻는다.

74년 자신감으로 목적을 달성한다.

86년 대인관계가 더 좋아진다.

98년 뛰어난 능력으로 통솔력을 발휘한다.