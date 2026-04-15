[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 15일

쥐띠
36년 친인척과 즐겁게 지낸다.
48년 건강 운과 금전 운이 약간씩 좋아진다. 60년 즐거워지니 마음도 건강도 편해진다. 72년 오후를 지나면 기다리던 소식을 듣게 된다.
84년 온 가족이 즐겁게 지낸다.
96년 마음이 풍요로워지는 시기다.
소띠
37년 걱정하던 일이 큰 막힘없이 서서히 진행된다.
49년 가족들과 신나게 여행을 떠난다.
61년 금전운이 약간씩 풀리기 시작한다.
73년 마음이 통하는 사람들과 함께한다.
85년 굳어진 얼굴이 밝게 펴지는 날이다.
97년 기다렸던 반가운 소식을 듣는다.
범띠
38년 희망하는 일들이 이뤄진다.
50년 문서매매로 급한 돈을 해결해 나간다.
62년 기쁜 소식을 듣는다.
74년 실수하는 일 많아지니 조심해야 한다.
86년 운수대통으로 집안과 사업장에 빛이 환하게 비춘다.
98년 힘든 일만 생기니 조심해야 한다.
토끼띠
39년 만인에게 은혜를 받는다.
51년 휴대 전화기 분실하지 않게 각별히 신경 써야 한다.
63년 힘들게 했던 문제가 해결된다.
75년 목표를 달성해 축하를 받는다.
87년 금전 손실이 모임을 줄인다.
99년 추진하는 일이 뜻대로 된다.
용띠
40년 언제든지 약속을 철저히 지킨다.
52년 여유를 부리다 나중에는 후회한다.
64년 피나는 노력으로 꿈이 실현된다. 76년 탁월한 재능을 마음껏 발휘한다.
88년 어려움을 서서히 극복한다.
00년 성심성의껏 최선을 다해야 한다.
뱀띠
41년 반가운 소식을 듣는 운세이다.
53년 어려움을 잘 이겨낸다.
65년 맡은바 주어진 일이든 열심히 한다.
77년 개성이 더욱 돋보이게 되는 날이다.
89년 즐겁게 지내니 운수대통한다.
01년 바라던 이직 운이 약간씩 좋아진다.
말띠
42년 무리한 계획으로 힘만 드는 날이다.
54년 문서 매매가 성사된다.
66년 나 자신을 환하게 반겨 주는 날이다.
78년 능률이 오르고 존경을 받는다.
90년 더 좋은 곳으로 이사하는 운이다.
02년 소원을 성취한다.
양띠
43년 하는 일마다 성사가 안 된다.
55년 꼬였던 일이 오후 늦게 풀린다.
67년 승진이나 개업 운으로 만사 대길하다.
79년 바라던 소원을 성취한다.
91년 금전 문제로 다툼이 예상된다.
03년 여행계획이 뒤로 미뤄지는 날이다.
원숭이띠
32년 생활이 윤택해진다.
44년 기다리는 일에 기쁨 수가 있다.
56년 근심이 사라지니 운수대통한다.
68년 기쁨을 누리고 만사가 형통한다.
80년 남의 걱정을 할 때가 아니다.
92년 이직을 하니 기분이 좋아지려고 한다.
닭띠
33년 몸살감기가 약간씩 호전된다.
45년 재물 운이 약간씩 풀려나간다.
57년 어려울 시기에 귀인이 도와준다.
69년 나보다 더 어려운 사람을 도와준다.
81년 운이 약하니 마음을 비운다.
93년 근심이 사라지고 운수대통한다.
개띠
34년 만사가 대길하니 화평할 운세다.
46년 보증서는 일을 특별히 주의해야 한다.
58년 강한 정신력이 필요할 때다. 70년 희망이 밝으니 숨통이 트인다. 82년 매매성사 운이 눈앞에 와 있다. 94년 계단에서 낙상을 조심해야 한다.
돼지띠
35년 매매 계약이 성사된다.
47년 침착하게 대처해 나가야 한다.
59년 고통이 따르지만 서서히 해결된다.
71년 어렵던 일이 풀리게 된다.
83년 뒤늦게 귀인이 찾아와 도움을 준다.
95년 졸음운전을 특별히 조심해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장