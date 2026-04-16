[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 16일

쥐띠
36년 바라던 소원을 성취한다.
48년 바다를 향해 달려가니 기쁨 있다.
60년 고진감래하니 활동에 이익 있다.
72년 근심 속에 봄이 찾아온다.
84년 안 좋았던 몸이 다시 호전된다.
96년 책을 가까이하는 운이 다시 왕성해진다.
소띠
37년 타인이 어려움을 듣고 황급히 도와준다.
49년 귀한 보물 집안으로 들어오는 날이다.
61년 자금 운이 빠르게 들어온다.
73년 고생도 잠시뿐 좋은 일 있다.
85년 힘드나 지인들이 나서서 도와주려고 한다.
97년 운이 약하게 있다가 다시 활발해진다.
범띠
38년 지인들이 먼저 나서서 도와준다.
50년 기다렸던 부귀공명을 얻는다.
62년 귀한 명의를 지인 소개로 만나게 된다.
74년 운이 오니 귀한 분을 만난다.
86년 통장 안에 재물이 가득하다.
98년 힘든 시기에 귀인이 나타나 도와준다.
토끼띠
39년 행복의 부귀 운이 집안으로 들어온다.
51년 우환질고가 모두 떠나게 된다.
63년 삶의 의식주가 더욱 길하여진다.
75년 걱정했던 몸이 한결 좋아지게 된다.
87년 뜻하는 것을 얻으니 성취하게 된다.
99년 목표로 하는 곳까지 최선을 다한다.
용띠
40년 문서에 관련된 일들이 조금씩 이득이 있다.
52년 복잡했던 일이 다급히 정리가 된다.
64년 타인이 우러러보는 자리 앉게 된다.
76년 내 마음 뜻대로 되니 만사가 여의하다.
88년 좋은 기운이 몸 안에 스며든다.
00년 지금보다 더 좋은 인연이 찾아온다.
뱀띠
41년 어수선했던 기운들은 집안에서 사라지고 두루 화평해진다.
53년 여행 떠나니 답답하였던 마음속이 편하여진다.
65년 매사가 활기가 넘치는 날이다.
77년 마침내 뜻대로 일이 잘 풀려나간다.
89년 근심이 물러가고 대길 운이 오게 된다.
01년 근심이 멀리 사라지고 기쁨일이 생긴다.
말띠
42년 귀인이 집안으로 찾아오니 많은 도움 준다.
54년 집안에 겹경사가 있게 된다.
66년 재물에 어려움이 따르는 날이다.
78년 매사 꼬이는 일이 많으니 신경 써서 살펴보아야 한다.
90년 만사가 태평하여 복락을 누린다.
02년 침착하고 느긋하게 행동해야 한다.
양띠
43년 바라던 일들이 순조롭게 풀리어 나간다.
55년 약속을 잘 지키고 더 노력해야 한다. 67년 정신적으로 어수선해지지 않게 신경 써야 한다.
79년 바라던 소망 이루어지게 된다.
91년 침묵하고 나니 새 소식을 듣는다.
03년 귀인이 대문 안으로 들어온다.
원숭이띠
32년 집안에 기쁨이 가득 하게 된다.
44년 어수선하나 곧 밝은 소식이 찾아온다.
56년 문서와 금전 운이 몸에 따라붙는다.
68년 바라던 재물을 얻는 기회가 있을 운이다.
80년 뜻밖에 소식을 듣고 기뻐하는 날이다.
92년 부모님 공경에 더욱 신경 쓴다.
닭띠
33년 부귀함을 누리니 마음이 즐거워진다. 45년 대길한 날이니 귀인의 도움까지 받게 된다.
57년 재물 운과 문서 매매 운이 다시 좋아진다.
69년 가내 기쁜 일이 조금 있게 된다.
81년 마음속에 근심들이 사라진다.
93년 밝은 햇빛 운을 받으니 운수대통한다.
개띠
34년 막혔던 문서 운이 다시 풀리는 날이다. 46년 바라던 금전이 들어와 급한데 먼저 쓰인다.
58년 운수가 대통하니 의식이 풍족해진다.
70년 운수대통하니 시간이 지나갈수록 좋아진다.
82년 좋은 인연을 다시 맺게 된다.
94년 여태껏 고생한 보람을 다시 얻는다.
돼지띠
35년 내 깊은 뜻이 오후 늦게 가야 이루게 된다.
47년 내 뜻한 대로 잘 이뤄지지 않는 운세다.
59년 만사가 형통 대길할 날이다.
71년 마음이 한가롭고 태평해진다.
83년 쌓였던 스트레스가 한 번에 풀어진다.
95년 마음먹은 일이 소망대로 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장