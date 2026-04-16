[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 16일

양띠

43년 바라던 일들이 순조롭게 풀리어 나간다.

55년 약속을 잘 지키고 더 노력해야 한다. 67년 정신적으로 어수선해지지 않게 신경 써야 한다.

79년 바라던 소망 이루어지게 된다.

91년 침묵하고 나니 새 소식을 듣는다.

03년 귀인이 대문 안으로 들어온다.