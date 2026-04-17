[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 17일

쥐띠
36년 고민했던 일들이 손쉽게 해결된다.
48년 확실성 있는 계획 세워야 한다.
60년 생각했던 일마다 형통하게 된다.
72년 금전융통이 오후쯤 움직이려고 한다.
84년 대대적으로 모든 일 이루어진다.
96년 윗사람으로부터 실력 인정받는다.
소띠
37년 손재수만 있는 날이니 모임을 줄여여 한다.
49년 도와줄 귀인 멀리 있으니 난감해지는 날이다.
61년 힘든 생활 속에서 새 희망이 보이는 날이다.
73년 만인이 우러러보고 존경의 대상이다
85년 바라던 일이 순조롭게 풀리려고 한다. 97년 자신을 믿고 진취적으로 나간다.
범띠
38년 만사 순조롭게 진행된다.
50년 마음대로 풀리지 않으니 전전긍긍하게 된다.
62년 바라던 소원을 성취한다.
74년 자존심을 내세우면 골치만 아파진다. 86년 진지한 태도에서 행운이 찾아온다.
98년 힘들어도 끈기 있게 밀어붙인다.
토끼띠
39년 운이 약하니 새로운 것에 함부로 수락하지 않는다.
51년 걱정과 근심만 하는 날이니 조심해야 한다.
63년 소송 문제 원만히 해결된다.
75년 최선을 다하니 우수한 평가를 받는다. 87년 불길했던 운을 벗어나니 안심이 된다. 99년 여유 있는 시간을 가지게 되는 날아다.
용띠
40년 오랜만에 반가운 귀인이 찾아온다.
52년 답답한 일에서 벗어나니 정신적으로 호전된다.
64년 마음을 비우니 어려움 떨쳐 버린다.
76년 힘든 일상 속에서 순조롭게 지낸다.
88년 좋은 생각 떠오른다.
00년 걱정했던 몸무게가 줄어드니 마음이 후련하다.
뱀띠
41년 오전 중에 일이 꼬였으나 오후쯤에는 풀리게 된다.
53년 아랫사람과 원만한 융합이 있다.
65년 가족과는 단합 우선 되어야 한다.
77년 힘든 시간 사라지니 얼굴이 확 펴진다.
89년 시비와 다툼 속에서 벗어나게 된다.
01년 단 한 사람에게만 진정한 마음 주어야 한다.
말띠
42년 경사 운이 비추는 시기다.
54년 마음만 비웠더니 꼬인 문제 풀린다.
66년 꼬였던 일 말끔히 해결된다.
78년 가족과 좋은 시간을 보낸다.
90년 일하여도 크게 보람 못 느낀다.
02년 심신이 한결 편안해진다.
양띠
43년 뜻을 굳힘 없이 펼쳐 나간다.
55년 바라던 명예를 얻는 날이다.
67년 불편했던 사람들과 화해한다.
79년 어려운 시기에도 행운이 함께 한다.
91년 금전 다툼이 일어나지 않게 신경 써야 한다.
03년 바라던 소원을 성취한다.
원숭이띠
32년 오래전 문서를 처분하는 운세이다.
44년 어수선하여도 슬기롭게 대처해야 한다.
56년 부부가 다투다가도 곧 화해한다.
68년 근심이 있으니 자중해야 한다.
80년 닫혀 있던 마음속의 문이 활짝 열린다.
92년 걱정했던 일이 순조롭게 수습이 되는 날이다.
닭띠
33년 마음 안 드는 일만 생기니 신경 써서 조심한다.
45년 가야 하는 길도 가로막혀 있으니 잠시 쉬었다가 움직인다.
57년 마음을 알아줄 고향 친구 만난다.
69년 소지품 분실에 각별히 주의해야 한다.
81년 힘들어도 머리 숙이지 말고 강하게 힘낸다.
93년 뒤로 가지 말고 앞으로 전진해야 한다.
개띠
34년 걱정을 많이 했던 건강이 조금씩 호전된다.
46년 남의 싸움에는 참여하여 끼어들지 않는다.
58년 걱정 많았던 금전 문제가 순조롭게 해결된다.
70년 손재수가 들이닥치니 지갑에만 신경 써야 한다.
82년 구설수가 생길 수이니 조심해야 한다.
94년 오랜만에 우연히 동창 친구를 만난다.
돼지띠
35년 가족과 신나는 여행을 다녀온다.
47년 원기회복 운으로 보람찬 하루를 지낸다.
59년 음주 운전으로 인하여 깊이 후회하는 날이다.
71년 운전 자랑하지 말고 조심 운전해야 한다.
83년 문서를 자세히 읽어보고 확인해야 한다.
95년 시험 운이 좋아지니 운수대통한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장