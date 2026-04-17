[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 17일

소띠

37년 손재수만 있는 날이니 모임을 줄여여 한다.

49년 도와줄 귀인 멀리 있으니 난감해지는 날이다.

61년 힘든 생활 속에서 새 희망이 보이는 날이다.

73년 만인이 우러러보고 존경의 대상이다

85년 바라던 일이 순조롭게 풀리려고 한다. 97년 자신을 믿고 진취적으로 나간다.