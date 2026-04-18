[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 18일

쥐띠

36년 아침부터 바라던 운기가 기분 좋게 들어온다.

48년 매매 하려던 문서는 보류해야 한다.

60년 좋은 기회 놓치니 한탄만 하는 날이다.

72년 어디 가든 말조심해야 한다.

84년 술 파티하고 난 후 음주 운전은 절대로 피해야 한다.

96년 올바른 마음가짐으로 존경을 받는다.