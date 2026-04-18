[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 18일

쥐띠
36년 아침부터 바라던 운기가 기분 좋게 들어온다.
48년 매매 하려던 문서는 보류해야 한다.
60년 좋은 기회 놓치니 한탄만 하는 날이다.
72년 어디 가든 말조심해야 한다.
84년 술 파티하고 난 후 음주 운전은 절대로 피해야 한다.
96년 올바른 마음가짐으로 존경을 받는다.
소띠
37년 언제 어디서나 존경을 받는다.
49년 귀인을 만나니 안색 환하게 변하는 날이다.
61년 바라던 소원을 성취한다.
73년 짜증을 자주 내니 작은 것도 못 얻는다.
85년 욕심을 내니 마음이 답답해진다.
97년 활기를 찾으니 운기가 대길하다.
범띠
38년 건강이 조금씩 호전되니 마음이 편해진다.
50년 여유를 가지니 즐거움을 느끼는 날이다.
62년 좌절하지 말고 자리를 굳건히 지킨다.
74년 친한 사람들과 다툼이 생기는 날이다.
86년 소지품 관리 더욱더 신경 써야 한다.
98년 열심히 노력한 결과 기량이 돋보인다.
토끼띠
39년 어려웠던 일이 순조롭게 풀려나간다.
51년 운이 좋은 덕에 안정을 찾게 된다.
63년 하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀린다.
75년 뜻하는 일이 잘 이루어진다.
87년 생각지 않던 손재수가 따른다.
99년 일이 꼬이니 마음이 편치 않게 된다.
용띠
40년 손재수 있으니 지갑에 신경 써야 한다.
52년 꼬였던 일들이 순조롭게 풀이는 하루다.
64년 좋은 꿈을 꾸니 횡재수다.
76년 마음이 심란해지는 시기다.
88년 일이 뜻하는 대로 진척이 된다.
00년 신중히 생각한 뒤 판단해야 한다.
뱀띠
41년 좋은 성과로 인해 안색이 밝아진다.
53년 좋은 대접 받고 어깨춤을 춘다.
65년 언행을 각별히 조심해야 하는 시기다.
77년 말다툼으로 크게 다툴 일 생기니 조심해야 한다.
89년 어두웠던 표정을 환하게 밝혀줄 은인을 만난다.
01년 능력을 마음껏 펼쳐 나간다.
말띠
42년 어렵던 금전 문제가 해결된다.
54년 행운이 찾아오니 마음이 편안해진다.
66년 힘든 일이 있으나 툭툭 털고 일어난다.
78년 힘든 운이지만 차차 안정 찾게 된다.
90년 말끝마다 초를 치니 도와주려는 운이 막힌다.
02년 기분이 좋아지니 운수대통한다.
양띠
43년 건강에 더 신경 써야 한다. 55년 사소한 것도 가족과 의논 해결된다.
67년 앞뒤 막혔던 일들이 성취된다.
79년 친인척에 잔치로 인해 웃음꽃이 가득 핀다.
91년 막히던 금전 운이 오후쯤에 풀린다.
03년 바라던 소원을 성취한다.
원숭이띠
32년 신분증 지갑 핸드폰 분실에 조심해야 한다.
44년 꾀하는 일마다 성사 안 된다.
56년 금전 문제 오후 늦게 풀린다.
68년 안 되는 일 풀려 만사대길 한다.
80년 집안일 서서히 소원성취 된다.
92년 주변 사람들과 시비 다툼 조심한다.
닭띠
33년 건강 자랑하니 안색이 밝아진다. 45년 금전 문제로 다툼 수 예고된다.
57년 안 좋은 시기니 여행계획을 뒤로 미룬다.
69년 어두웠던 생활이 윤택해진다.
81년 모처럼 만에 입찰에 기쁨 수가 있다.
93년 생각지 않게 손재수 발생한다.
개띠
34년 작은 근심 생겼다가 사라진다. 46년 우연한 일로 인해 불화가 생긴다.
58년 순리대로 따라야 대길하다
70년 소망하는 일들을 성취한다.
82년 더 밝은 서광이 비치는 날이다.
94년 먹구름이 걷히고 햇살이 비친다.
돼지띠
35년 다른 일에 신경 쓰지 말고 내일만 열중해야 한다.
47년 문서로 인하여 근심이 생길 수니 조심해야 한다.
59년 마무리가 잘 되니 운이 활짝 열린다.
71년 힘들어도 조금만 참고 더 기다린다.
83년 재물 운과 문서 운이 함께 한다.
95년 손재수가 있으니 보증 서는 일은 절대 금물이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장