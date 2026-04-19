[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 19일

소띠

37년 운이 안 좋으니 말조심을 해야 한다.

49년 매매문서를 조금만 더 관찰해야 한다.

61년 가족과 좋은 시간을 보낸다.

73년 하는 일이 여의하고 심신이 편안하다. 85년 친하던 사람들과 불화로 인해 다툼을 조심해야 한다.

97년 지인의 도움받고 성취한다.