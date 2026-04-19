[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 19일

쥐띠
36년 마음이 심란해지니 정신을 집중해야 한다.
48년 금전 거래는 하지 않는 것이 좋다.
60년 자금회전이 잘되지 않는 날이다.
72년 자신 일에만 열중하면 운이 열린다.
84년 노력과 실천 속에 좋은 결과 있다.
96년 소원하던 일이 원점으로 돌아간다.
소띠
37년 운이 안 좋으니 말조심을 해야 한다.
49년 매매문서를 조금만 더 관찰해야 한다.
61년 가족과 좋은 시간을 보낸다.
73년 하는 일이 여의하고 심신이 편안하다. 85년 친하던 사람들과 불화로 인해 다툼을 조심해야 한다.
97년 지인의 도움받고 성취한다.
범띠
38년 밑 빠진 독에 물 붓는 운세다.
50년 도장사용 조심하고 보증은 보류하고 그냥 넘어간다.
62년 바라던 일들이 이루어진다.
74년 주변 도움받아 목표 달성한다.
86년 부부 화목하니 매사 대길하다.
98년 바라던 일이 뜻대로 안 되니 속이 상하다.
토끼띠
39년 모든 일이 뜻대로 안 되니 마음이 불안하다.
51년 바라던 일이 뒤로 미뤄진다.
63년 나갔던 금전이 목돈 되어 들어온다.
75년 현재에 만족하면 손재 수를 막는다.
87년 불안 하나 행운의 여신이 돕는다.
99년 조금이라도 의심나면 잠시 보류해야 한다.
용띠
40년 신경과민증으로 건강 나빠지지 않게 신경 써야 한다.
52년 큰 운은 지나가고 작은 운만 찾아온다. 64년 서두르지 말고 침착히 대처해 나간다. 76년 금전 고통 따르나 서서히 해결된다.
88년 어렵던 일이 속 시원히 풀린다.
00년 상충하는 날이니 타인을 경계 한다.
뱀띠
41년 생각한 일로 인해 걱정이 태산이다.
53년 심란했던 운이 지나가도 도움 되는 운이 찾아온다.
65년 침묵했던 운기가 좋은 방향으로 움직이게 된다.
77년 등 돌린 사람이 다시 찾아온다.
89년 선물 받고 칭찬을 받는 시기이다.
01년 모략으로 인하여 구설수가 발생한다.
말띠
42년 오랜만에 마음이 한결 편안해진다.
54년 근심이 사라지니 기쁜 하루다.
66년 구설수니 매사 언행을 조심해야 한다. 78년 행복이 가득해지고 자녀들 찾아온다. 90년 몸에 기력도 떨어지니 체력을 보강해야 한다.
02년 횡재수가 따르니 운수대통한다.
양띠
43년 마음이 편해지고 답답함이 사라진다.
55년 재물융통이 뜻대로 잘 안 되는 시기이다.
67년 금전 소식 듣고 마음이 여유롭다.
79년 지인 도움으로 금전 문제가 해결된다. 91년 불길 한 일이 사라지고 기쁜 일이 찾아온다.
03년 답답함 속에서 기쁨이 찾아온다.
원숭이띠
32년 오래된 문서로 인해 재물도 만진다.
44년 뜻대로 이뤄지는 시기이다.
56년 자금이 조금씩 들어오는 시기이다. 68년 손재수니 적게 쓰도록 한다.
80년 지갑만 열게 되고 실속은 전혀 없다. 92년 깜박하고 타야 할 차를 잘못 타니 신경 쓴다.
닭띠
33년 최선을 다하니 복을 받는 날이다.
45년 서두르지 말고 순리대로 움직인다. 57년 바라던 일이 뜻대로 운이 풀린다.
69년 지인에게 좋은 선물 받는다.
81년 손재수 우려 금전 신경 쓴다.
93년 얻는 것보다 반이나 줄게 된다.
개띠
34년 건강 호전으로 의기가 양양하다.
46년 문서 기쁜 소식 듣는다.
58년 문서로 인해 자금이 생기는 운세다. 70년 일마다 꼬이니 마음을 비운다.
82년 친한 사람과 다툼 수가 있다.
94년 분실 수가 있으니 신경 쓴다.
돼지띠
35년 바라던 일이 뜻대로 잘 안 풀린다.
47년 오로지 내 일만 집중해야 한다. 59년 뜻밖에 찾아오는 지인이 반갑지가 않다. 71년 바라던 운기가 왕성하게 들어온다. 83년 구설수가 들어오니 조심해야 한다.
95년 방해꾼이 주변에 있으니 신경 써서 조심해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장