[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 20일

쥐띠
36년 걱정하던 문제들도 말끔히 해결되는 운세다.
48년 기다렸던 재물이 서서히 들어온다. 60년 잠깐 사이로 행운을 놓친다.
72년 자리변동 운으로 웃음꽃이 핀다. 84년 실력을 인정받는 날이다.
96년 근심이 들어오려다가 사라진다.
소띠
37년 문서로 인해 마음이 상할 일이 생긴다. 49년 불안했던 심기가 차차 편안해진다.
61년 자금 마련 힘들어지다가 오후쯤 반갑게 소식 찾아온다.
73년 높은 자리 지위에 오르게 된다. 85년 새로운 자격증을 발급받게 되는 날이다. 97년 헛된 욕심은 몸을 상하게 한다.
범띠
38년 고집만 내세우면 안 되니 마음을 비우고 여유를 가진다.
50년 걱정하던 건강을 서서히 되찾게 된다. 62년 새로운 문서를 손안에 얻게 된다.
74년 명철한 두뇌로 성사 성공하는 날이다. 86년 타인과 다툼만은 피해야 한다.
98년 최선을 다해도 소득이 별로 없는 날이다.
토끼띠
39년 운이 약하니 바라던 운이 제자리걸음을 한다.
51년 병문안은 각별히 신경 써야 한다. 63년 운이 좋아지니 운수대통한다.
75년 골목길에서는 자동차나 킥보드를 조심해야 한다.
87년 새로운 일에 손대면 안 되는 운세이다.
99년 소원을 성취한다.
용띠
40년 건강에 더욱 신경 써야 한다.
52년 근심이 생기니 사람들이 많이 모인 장소는 피해야 한다.
64년 곤경 속에서 평안을 찾는다.
76년 재물 운 소식이 있게 된다.
88년 소원성취하니 빠르게 운이 찾아온다. 00년 마음 착잡해지다가 다시 좋아진다.
뱀띠
41년 집안에 우환질고로 근심이 생길 수니 조심해야 한다.
53년 명성을 널리 떨친다.
65년 세인의 존경을 받는다.
77년 진취적이며 자립심이 강하다.
89년 계획 한일 원점으로 돌아간다.
01년 운 불길 근신하며 현상 유지 신경 쓴다.
말띠
42년 운수가 나빠져 근심 찾아오니 조심해야 한다.
54년 시비 수로 다툼 구설수 있게 된다.
66년 명성을 떨치니 만인 우러러본다.
78년 행운이 뒤따르니 성공 대길하다.
90년 굳은 신념과 확실하게 확신을 가진다.
02년 구설수 벗어나지 못하니 조심한다.
양띠
43년 금전 문제 쉽게 풀리지 않는다.
55년 물고기가 바다로 나가니 의기양양하다.
67년 빈손으로 목적을 달성한다.
79년 대업을 이루는 장부의 기상이다.
91년 송사 휘말리기 쉬우니 조심해야 한다.
03년 금전 문제로 인해 동분서주한다.
원숭이띠
32년 마음이 불편한 날이니 조심해야 한다. 44년 남의 일에 깊게 간섭하지 않는다.
56년 기분 좋은 찬스가 스스로 찾아온다.
68년 실패 수가 많은 날이니 신경 써야 한다.
80년 바라던 소원을 성취한다.
92년 바라던 대로 운이 따른다.
닭띠
33년 근심이 생기는 운세다.
45년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.
57년 사두었던 부동산에 재미를 본다.
69년 후회할 일이 생기기전에 앞과 뒤를 생각한다.
81년 소지품 분실에 신경을 쓴다.
93년 화가 났다가 오후쯤 사라진다.
개띠
34년 집안에는 일이 마음대로 진행 안 된다. 46년 지인에게 은덕을 베푼다.
58년 행운 찾아와 복록 안겨 준다.
70년 가문 하늘에 단비가 내린다.
82년 소득은 적은데 나갈 곳은 많아진다.
94년 짜증을 한 번 냈더니 점점 운이 느리게 온다.
돼지띠
35년 바라던 일 원점으로 돼 돌아간다.
47년 바라던 소원을 성취한다.
59년 뜻을 이루지 못하니 다시 도전한다.
71년 생활 활력 될 만한 변화 발생한다.
83년 우연히 만난 사람이 큰 도움 된다.
95년 목적한 바를 비로소 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장