[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 20일

쥐띠

36년 걱정하던 문제들도 말끔히 해결되는 운세다.

48년 기다렸던 재물이 서서히 들어온다. 60년 잠깐 사이로 행운을 놓친다.

72년 자리변동 운으로 웃음꽃이 핀다. 84년 실력을 인정받는 날이다.

96년 근심이 들어오려다가 사라진다.