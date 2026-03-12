닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

카자흐 정부, 대규모 러시아인 추방 추진 의혹에 “단순 이민법 위반 조사”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003451

글자크기

닫기

김민규 아스타나 통신원

승인 : 2026. 03. 12. 10:36

카자흐 국가안보위, 위조 체류증 소지 러 남성들 조사
러 인원단체 "대규모 러시아인 추방 가능성" 문제 제기
PYH2022092504490034000_P4
2022년 9월 24일(현지시간) 러시아 모스크바 거리에서 경찰이 부분 군사 동원에 반대하는 무단 집회 참가자를 연행하고 있다./EPA 연합
카자흐스탄 정부는 러시아 인권단체가 제기한 대규모 러시아인 추방 추진 의혹에 대해 "단순히 이민법 위반 여부 조사일 뿐"이라며 사실이 아니라고 해명했다.

예르잔 아시크바예프 카자흐스탄 외무부 제1차관은 11일(현지시간) 이같이 밝히며 "외국인에 대한 조치는 정치적 판단이 아닌 국내법과 국제 규범에 따른 개별 심사를 통해 이뤄진다"며 "난민 지위 신청과 사법적 구제 절차 역시 보장되고 있다"고 설명했다고 현지 매체 카즈인폼이 보도했다.

전날 러시아 법률 지원 단체 '슬로보 자시테'는 카자흐스탄 국가안보위원회(KNB)가 위조 체류 허가증을 소지한 혐의를 받는 징병 대상 연령대 러시아 남성 수십명을 조사하고 있다며 이 조치가 대규모 러시아인 추방으로 이어질 수 있다고 우려를 표했다.

카자흐스탄 정부에 따르면 이곳 영주권을 보유하고 있는 러시아인은 지난해 3월 기준 약 8만7000명이다. 러시아가 2022년 2월 우크라이나 침공을 시작하면서 자국민을 대상으로 부분 동원령을 내리자 최소 20만명의 러시아인이 해외로 이동했다. 이 가운데 약 9만8000명이 카자흐스탄으로 유입된 것으로 추산된다.

이후 카자흐스탄 정부가 전면적인 러시아인 추방 정책을 시행한 사례는 확인되지 않았지만 체류 규정 위반자나 형사 사건 연루자 등에 대한 개별 추방 및 송환은 지속적으로 이뤄져 왔다.

특히 최근 러시아 국적 수배자 및 탈영병 인도 사례가 이어지면서 카자흐스탄을 안전한 체류지로 인식해 온 외국인 사이에서 불안감이 확산되고 있다는 전언이다.

외국인 대거 유입으로 인한 사회적·경제적 문제도 있다. 알마티, 아스타나 등 주요 도시에서는 러시아군 동원령 직후 주택 임대료가 약 30% 급등했다. 이후 일부 조정에도 불구하고 전반적인 주거비 상승 흐름이 지속되고 있다.

노동시장에서는 동원령 이후 카자흐스탄으로 이동한 러시아인 가운데 IT·디지털 서비스 분야 종사자가 적지 않은 비중을 차지해 주요 도시에서 고소득 전문직 분야를 중심으로 취업 경쟁이 심화되고 있는 것으로 전해졌다.
김민규 아스타나 통신원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

트럼프 “이란 전쟁 내가 원할 때 끝낸다” vs 이스라엘 “시간제한 없이 목표 달성 때까지 계속”

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

이란 “비공격·배상 보장 있어야 종전”…종전 시간표 놓고 엇갈린 美·이스라엘

[마켓파워] LG그룹 전략 재설계 시점… AI·B2B 전략 ‘속도’

‘AI·콘텐츠’ 힘주는 카페24…글로벌 이커머스 플랫폼 노린다

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대