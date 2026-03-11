핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

이색 체험, 볼거리, 먹거리…다양한 재미 눈길

1. 에버랜드, 교복을 입은 모델들이 스낵버스터 레스토랑에서 떡볶이를 먹고 있는 모습 0 매운맛 스클 왓에버 시리즈를 즐기는 모델들. / 에버랜드 제공

aaa 0 메이플스토리 인 롯데월드. / 롯데월드 제공

이미지 1_화이트데이 화이트룩 이벤트 0 화이트데이 커플 이벤트 예시. / 서울랜드 제공

[사진] 레고랜드가 오는 22일 닌자고 IP를 활용한 이색적인 봄 축제 ‘닌자 블라썸’을 개최한다. 0 레고랜드 닌자 캐릭터. / 레고랜드 제공

봄 나들이 시즌이 다가온 가운데 국내 테마파크들이 3월 이색 테마로 방문객들의 발걸음을 이끌고 있다. 추억의 음식, 게임 콘텐츠, 기념일 등 다양한 선택지가 나들이 계획에 재미를 더하고 있다.에버랜드는 월별 테마 프로젝트인 왓에버 시리즈로 3월 '매운맛 스쿨'을 열고 있다. 떡볶이와 학창시절 추억의 놀이문화를 주제로 이색 콘텐츠를 진행 중이다. '덕복高(덕복 고등학교)'라는 이름의 체험존에서는 코인 시스템으로 기반으로 실내화 던지기, 코인 치기, 우유팩 컬링 등 놀이를 할 수 있다. 미션 성공 여부에 따라 코인을 잃거나 추가로 획득할 수 있으며, 모은 코인은 레시 스티커, 추억의 장난감, 바오패밀리 키링, Q-Pass 등 경품으로 교환할 수 있다. 스낵버스터 레스토랑은 학창시절 분위기를 재현한 분식집으로 변신했다. 떡볶이, 신당동 짜장떡볶이, 갈떡꼬치, 컵볶이 등이 구미를 자극한다. 3월 한 달간 교복이나 과잠바를 착용하고 현장 매표소에 방문하면 특별 우대가로 에버랜드 이용권을 구매할 수 있다. 떡볶이 메뉴 할인과 축제콘텐츠존 우선입장 등 혜택도 있다.롯데월드는 14일부터 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 시작한다. 테마파크가 메이플스토리 게임 속 세상으로 변신하고, 방문객들은 사라진 '핑크빈'을 찾아 모험을 떠난다. 인터랙티브 체험존에서는 나만의 메이플스토리 캐릭터를 만들 수 있다. 메이플스토리 유저라면 게임 속 본인의 캐릭터를 소환할 수도 있다. 주황버섯', '예티' 등 메이플스토리 몬스터와 사진을 찍을 곳도 마련된다. 매직아일랜드 곳곳에서도 핑크빈을 찾아볼 수 있다. 에스컬레이터는 '핑크빈 포털 게이트'로 변신한다. 매직캐슬 3층에는 핑크빈이 숨겨놓은 '핑크빈 비밀 아지트'가 펼쳐진다. 메이플스토리 협업 상품도 찾아볼 수 있다. 메소주머니 키링 파우치, 주황버섯 봉제 가방, 핑크빈LED키링이 대표적이다. 슬라임 크림 모찌, 주황버섯 치즈빵 등 테마 음식도 마련된다.서울랜드는 14일 화이트데이 맞이 이벤트를 진행한다. 머리부터 발끝까지 화이트 컬러로 맞춰 입은 2인 커플은 '올 화이트 마시멜로우 커플' 이벤트에 참여할 수 있다. 매표소에서 "화이트룩 커플입니다"를 외치고 인증하면 2인 파크이용권 70% 할인을 제공한다. 14일 오후 3시에는 '사랑 꽃이 피었습니다' 이벤트가 준비됐다. 사회자가 "사랑 꽃이 피었습니다!"를 외치는 순간 커플들은 얼음이 되면 되는데, 커플 포즈 잡기 등 미션도 기다린다. 최종 우승팀에게는 기차여행 티켓, 사탕꽃다발 등 경품이 제공된다. 또 커플이 아니어도 즐길 수 있는 이벤트도 있다. 서울랜드 공식 인스타그램에서 '솔로데이' 이벤트 게시물에 함께 방문하고 싶은 동성 친구를 소환해 댓글을 남기면 추첨을 통해 파크이용권을 증정한다.레고랜드는 12일부터 19일까지 '닌자고 15주년 플래시 세일'을 시작한다. 할인된 가격에 입장권을 구매할 수 있으며, 20일부터 오는 5월 31일까지 파크 운영일 가운데 원하는 날짜를 사전 예약한 뒤 레고랜드를 방문해 즐길 수 있다. 레고랜드는 서울 강남 코엑스와 부산 해운대의 씨라이프 아쿠아리움을 함께 즐길 수 있는 복합 연간 이용권도 출시했다. 구입일로부터 365일간 제한 없이 운영일에 방문이 가능하다. 레고랜드 파크 내 식음료 및 기념품 10% 할인, 레고랜드 호텔 예약 10% 할인과 체험, 주차 할인 등도 적용된다.