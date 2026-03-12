‘모두를 위한 기술’ 알린다…LG전자, ‘CSUN AT 2026’ 참가

LGE_03 0 LG전자가 세계 최대 규모 접근성 콘퍼런스 'CSUN AT 2026'에서 누구나 쉽게 제품을 사용할 수 있도록 지원하는 다양한 솔루션을 전시했다./LG전자

LG전자가 지난 9일(현지시간)부터 나흘간 미국 애너하임에서 열리는 'CSUN AT 2026'에 참가해 누구나 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 돕는 솔루션을 대거 선보였다.12일 LG전자에 따르면 'CSUN AT'은 캘리포니아주립대학(CSUN)이 주최하는 보조공학기술(AT) 행사다. 접근성을 주제로 열리는 행사 중 세계 최대 규모로 진행된다. LG전자는 단독 전시부스를 마련하고 장애인, 시니어 고객의 접근성을 높이는 제품과 서비스를 관람객들이 직접 체험해 볼 수 있도록 했다.올해 전시에는 점자기기 전문기업 닷(Dot)과 공동 개발한 키오스크 신제품을 처음으로 선보였다. 장애 고객들도 편리하게 사용할 수 있도록 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 다양한 접근성 기술을 통합 적용한 제품이다. 휠체어 사용자나 키가 작은 고객은 버튼을 눌러 키오스크 스탠드의 높낮이를 조절할 수 있다.AI홈 허브 씽큐 온은 고객과 대화하며 생활 패턴을 학습·예측하고 집 안 가전이나 IoT 기기를 최적으로 제어한다. 씽큐 온과 연동해 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능한 IoT 센서는 청각장애인도 편리하게 사용할 수 있도록 소리 대신 빛으로도 알람을 제공한다. 또 성별, 나이, 장애 유무와 상관없이 가전을 손쉽게 사용하도록 돕는 'LG 컴포트 키트' 액세서리를 비롯해 LG 올레드 TV에 탑재된 시·청각 지원 기능 '음성 메뉴 읽어주기', '수어 메뉴 읽기', '보청기·스피커 동시듣기' 등이 큰 호응을 얻었다.LG전자가 CSUN AT 전시를 찾은 것은 지난해에 이어 올해로 두 번째다. 지난해는 가전 업계 최초로 참가한 데 이어, 올해는 참가기업 및 학계 전문가, 장애인 단체 등과 교류를 확대했다. 이를 통해 고객의 불편을 줄이는 기술 개발 방향에 대한 의견을 나누고 보다 많은 고객들과 만나 LG전자의 접근성 개선 노력을 소개했다.LG전자는 가전 사용 접근성을 개선하는 다양한 활동을 펼치고 있다. 아동·청소년들이 안전하게 제품을 사용하도록 돕는 '가전학교 프로젝트', 장애인 및 시니어 고객을 위해 제품과 서비스 이용 방법을 영상을 소개하는 '모두를 위한 모두의 LG' 캠페인 등이 대표적이다.홍성민 LG전자 ESG사무국장은 "이번 전시 참가는 접근성 개선에 진심을 다하는 LG전자의 노력을 보다 적극적으로 알리기 위한 취지"라며 "성별, 나이, 장애 유무와 관계없이 누구나 자유롭게 기술을 누릴 수 있도록 ESG 비전인 '모두의 더 나은 삶' 실현을 위한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.