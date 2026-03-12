장동혁, 윤리위에 ‘징계 스톱’ 요청…“당내 문제보다 대여투쟁 집중”

"윤리위, 선거 끝날 때까지 제소된 모든 징계 사건 논의 중단" 요청

장동혁 "지선 때까지 모든 윤리위 징계 논의 중단" 0 장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. /송의주 기자

장동혁 국민의힘 대표가 12일 당 윤리위원회를 향해 지방선거가 끝날 때까지 당내 모든 징계 논의를 중단해 달라고 요청했다. 이어 당직자들에게는 당내 인사 언급 자제도 당부하며, 대여투쟁에 당의 역량을 집중해 달라고 주문했다. 지방선거를 약 80일 앞둔 시점에서 당내 갈등을 최소화하고 '지방선거 체제'로 돌입하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.장 대표는 이날 오전 국회에서 최고위원회의를 열고 "이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐 지방선거 승리를 위해 힘차게 뛸 때"라며 "현재 윤리위에 제소돼 있는 모든 징계 사건에 대해 선거가 끝날 때까지 추가 논의를 하지 말아주실 것을 요청드린다"고 밝혔다.장 대표는 이어 당내 문제보다 대여투쟁에 에너지를 집중할 것을 요구했다. 그는 "공소 취소 문제나 여러 더불어민주당의 실정과 폭정에 대해 우리가 하나로 힘을 합쳐 싸울 때"라며 "당내 인사들이 '당내 문제'에 천착하기보다 '대여투쟁'에 집중해 주실 것을 당부드린다"고 강조했다.그러면서 "이제 우리가 당내 문제에 머물러 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라, 제대로 된 대여투쟁을 통해서 지방선거 승리를 위해 힘을 모을 때"라고 거듭 강조했다.특히 당 일각에서 제기되는 장예찬 여의도연구원 부원장과 박민영 미디어대변인 등에 대한 경질 요구를 겨냥해 당직을 맡고 있는 모든 분들은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 주실 것을 당부드린다"고 말했다. 이는 선거 전 내부 갈등 장기화로 인한 보수 지지층 내 '여론 악화'를 예방하려는 포석으로 해석된다.아울러 "오로지 지선 승리를 위해 힘을 합친다는 의미에서 앞으로 대여투쟁과 이재명 정부의 실정을 비판하고 국민들께 알리는 데 힘을 모아달라는 말씀을 간곡하게 드린다"고 목소리를 높였다.