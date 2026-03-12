조현상 부회장, 박찬종 장애인 사이클 국가대표에게 탄소섬유 의족 전달

HS효성첨단소재·전북대병원과 기획

박 선수 맞춤형 탄소섬유 의족 제작

조 부회장 "박 선수, 그룹 철학과 닮아"

사진_조현상 HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. 0 조현상 HS효성 부회장이 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하고 있다. /HS효성

HS효성첨단소재가 박찬종 장애인 사이클 국가대표 선수에게 탄소섬유 의족을 전달했다. 이 의족은 회사가 자체가 개발한 기술과 함께 박 선수의 신체 구조를 반영한 맞춤형이다. 조현상 HS효성 부회장은 이와 같은 가치경영을 계속 실천하겠다고 강조했다.11일 HS효성첨단소재는 서울 마포 본사에서 박 선수에 대한 전달식을 개최했다고 밝혔다. 전달식에는 조 부회장을 비롯해 한갑수 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터 센터장, 고명환 운영총괄단장 등 주요 관계자들이 참석했다.탄소섬유 의족을 받은 박 선수는 지난 2022년 교통사고로 왼쪽 다리를 잃었지만, 불과 3년 만에 국가대표로 태극마크를 달며 불굴의 의지와 도전 정신을 보여주고 있는 인물이다. 현재 2026 아이치·나고야 장애인 아시안 게임 금메달을 목표로 훈련에 매진하고 있다.회사는 기존에 박 선수가 사용하던 금속 소재 의족이 무게로 장시간 사이클링 시 신체에 상당한 무리를 준다고 판단해 탄소섬유를 활용한 특수 의족 제작을 지원했다. 회사는 탄소소재 기술 개발·평가 등에서 평소 협력 관계를 맺어온 전북대학교병원 탄소소재의료기기개발지원센터와 함께 의족 제작에 착수하면서 이뤄졌다. 센터는 탄소소재 의료기기의 설계부터 제조, 평가까지 할 수 있는 국내 유일의 전문 연구기관이다. 최근 HS 효성첨단소재의 탄소소재를 활용하여 고성장이 예상되는 고부가가치 의료기기를 개발하고 국내외에 제공하기 위해 협력하고 있다.특히 탄소섬유 의족은 회사의 고강성·고탄성 탄소섬유에 복합재료연구팀에서 개발한 고인성·무독성 프리프레그 수지 기술과 탄소소재의료기기개발지원센터의 성형 가공 기술을 접목했다. 무게를 획기적으로 경량화해 제작됐다는 게 회사 관계자 설명이다. 또한 박 선수의 신체 구조를 반영한 맞춤형으로 제작돼 박 선수의 신체와 의족, 자전거가 일체화된 최적의 퍼포먼스를 구현할 수 있다.조 부회장은 이날 직접 박찬종 선수에게 탄소섬유 의족을 전달하면서 "'내 다리는 한계가 없다'는 박 선수의 모토는 불가능에 도전하여 가치를 만들어내는 그룹의 철학과 닮아 있다"고 말했다.그러면서 "고부가 소재 개발에 불가능은 없다는 정신으로 만들어낸 그룹의 탄소섬유가 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수의 도전을 든든히 뒷받침해 여러 국제 무대에서 대한민국을 빛내는 데 도움이 되길 기대한다"며 "HS효성첨단소재는 앞으로도 국가·국민·인류의 삶을 건강하고 풍요롭게 만드는 가치경영을 실천해 나가겠다"고 덧붙였다.박 선수는 "단순한 장비 지원을 넘어, 신체 구조와 경기 스타일까지 고려한 '세상에 단 하나뿐인 의족'을 선물 받게 돼 감사하다"며 "제 꿈에 '첨단 기술'이라는 날개를 달아주신 만큼, 이번 아시안 게임에서 좋은 기록을 보이겠다"고 했다.HS효성첨단소재는 지난해부터 박 선수를 공식 앰배서더로 선정하고 후원을 이어 나가고 있다. 탄소섬유 의족 지원과 함께 박 선수가 국제 무대에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 다방면으로 지원할 계획이다. 아울러 박 선수의 사이클링 거리에 비례해 기부금을 모금하는 프로젝트 등 다양한 후원 방안을 검토하고 있다.