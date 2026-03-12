인천~푸꾸옥에 첫 베트남 FSC 뜬다…신생 선푸꾸옥항공 4월 취항

신생항공사 선푸꾸옥항공, 대만 이어 두 번째 국제노선으로 한국 선택

베트남 항공사 중 유일한 풀서비스 모델로 인천~푸꾸옥 진입

푸꾸옥, 지난해 한국발 탑승객 55만 명…한국인 해변 휴양지 새 거점 부상

clip20260312081334 0 지난해 10월 베트남 푸꾸옥 국제공항에서 선푸꾸옥항공(SPA)이 첫번째 항공기 도입 환영식을 진행하고 있다/SPA

베트남 선그룹 산하 선푸꾸옥항공(SPA)이 다음 달 17일부터 인천~푸꾸옥 직항 노선을 매일 운항한다. 지난해 11월 첫 상업 운항을 시작한 풀서비스 항공사(FSC) SPA가 대만 타이베이에 이어 취항 5개월여 만에 두 번째 국제노선 목적지로 한국을 택한 것이다.12일(현지시간) 선푸꾸옥항공(SPA)은 전날부터 인천~푸꾸옥 직항 항공권 판매를 시작했다고 밝혔다. 매일 1회 야간 시간대에 운항하며, 저녁 출발·아침 도착으로 이동 시간 손실을 줄이는 구조다. SPA 관계자는 이날 아시아투데이에 "향후 인천 노선을 1일 2회로 증편하고, 5월 중 부산(김해)~푸꾸옥 노선도 추가할 계획"이라고 밝혔다.SPA가 이 노선에서 내세우는 차별점은 풀서비스 모델이다. 현재 인천~푸꾸옥 노선을 운항하는 베트남 항공사 가운데 기내식·위탁수하물·비즈니스석을 갖춘 곳은 SPA가 처음이다. 한국 항공사로는 대한항공이 풀서비스를 제공하고 있으나, 비엣젯 등 베트남 측 항공사는 모두 저비용항공사(LCC)였다.SPA의 모기업인 선그룹은 푸꾸옥 남부 해안에 5성급 리조트·테마파크·골프장 등 복합 관광 인프라를 운영하고 있다. SPA는 이 인프라와 항공 노선을 연계한 통합 여행 상품을 내세울 예정이다. 선그룹의 항공사가 선그룹 리조트 생태계의 입구 역할을 하는 구조다.신생 항공사 SPA가 한국을 선택한 배경에는 SPA의 거점인 푸꾸옥에서 압도적인 한국의 존재감 때문이다. 푸꾸옥 국제공항 집계에 따르면 지난해 한국발 항공편은 2991편, 탑승객은 55만5864명으로 전년 대비 약 12% 늘었다.부킹닷컴이 지난해 10월부터 올해 1월 중순까지 한국 시장 검색 데이터를 분석한 결과, 푸꾸옥 검색량은 전년 동기 대비 71% 증가하면서 한국인 선호 여행지 순위 15위에서 5위로 뛰어올랐다. 지난해 푸꾸옥을 찾은 외국인 약 190만 명 가운데 한국인과 인도인이 절반 이상을 차지했다.로라 홀즈워스 부킹닷컴 아시아태평양 총괄은 한국 여행객이 관광 명소를 순회하는 여행보다 휴식과 정서적 충전을 중시하는 방향으로 이동하고 있다고 분석했다. 방콕이나 다낭 같은 도시형 관광지 대신 해변 리조트 중심의 휴양지로 수요가 옮겨가고 있다는 뜻이다. 푸꾸옥은 인천에서 직항 약 6시간 거리에 30일 무비자 입국이 가능하고, 한국·일본 국내 리조트 대비 비용 경쟁력이 있다는 점이 수요를 끌어올리는 요인으로 꼽힌다.푸꾸옥의 인프라 확충 속도도 취항 시점과 맞물려 있다. 푸꾸옥은 2027년 APEC(아시아 태평양 경제협력체) 정상회의 개최지로 선정돼 공항 확장·컨벤션센터 건설·도로 확충 등 21개 핵심 프로젝트가 진행 중이다. 관광업계에선 대규모 인프라 투자가 관광 인프라의 질적 도약으로 이어질 것이란 기대감도 커지고 있다.2026년 2월 기준 항공기 10대를 보유한 SPA는 지난달 또럼 베트남 공산당 서기장의 미국 방문에 맞춰 워싱턴 D.C.에서 보잉 787-9 드림라이너 40대를 225억 달러(약 33조3000억 원)에 구매하는 계약을 체결했다. 베트남 항공사 역대 최대 규모의 광동체 기종 발주다.