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움버거앤윙스, 신메뉴 ‘너겟 크런치오’ 출시 기념 프로모션

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장안나 기자

승인 : 2026. 03. 18. 09:00

겉바속촉 도넛 형태 치킨 너겟인 신메뉴 ‘너겟 크런치오’ 출시, 오는 31일까지 ‘너겟 크런치오 1,000원 할인’ 프로모션

치킨 버거·윙 전문 브랜드 움버거앤윙스가 신메뉴 ‘너겟 크런치오’를 출시하고 프로모션을 진행한다.


‘너겟 크런치오’는 치킨 너겟을 도넛 형태로 튀겨낸 메뉴로 바삭한 식감을 강조한 사이드 메뉴다. 제품 주문 시 소포장 형태의 핫 크리미 소스가 함께 제공돼 매콤하면서도 크리미한 맛을 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.


움버거앤윙스는 신메뉴 출시를 기념해 오는 3월 31일까지 ‘너겟 크런치오 1000원 할인’ 프로모션을 진행한다.


또 온라인 채널을 통해 버거 세트를 주문할 경우 사이드 메뉴를 너겟 크런치오로 추가 비용 없이 변경할 수 있는 이벤트도 함께 운영한다. 다만 해당 프로모션은 매장 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.


움버거앤윙스 관계자는 “버거와 함께 간편하게 즐길 수 있는 사이드 메뉴로 기획된 제품”이라며 “신메뉴 출시와 함께 다양한 프로모션을 통해 고객들이 메뉴를 경험할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.


움버거앤윙스는 ‘푸라닭 치킨’을 운영하는 아이더스에프앤비의 치킨 버거·윙 브랜드다. 2023년 7월 브랜드를 선보인 뒤 직영점인 ‘양천향교역점’을 시작으로 사업을 확대해 왔으며, 2024년 9월부터 가맹 사업을 본격화해 현재 약 50여 개 매장을 운영하고 있다.

장안나 기자

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