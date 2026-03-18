움버거앤윙스, 신메뉴 ‘너겟 크런치오’ 출시 기념 프로모션

겉바속촉 도넛 형태 치킨 너겟인 신메뉴 ‘너겟 크런치오’ 출시, 오는 31일까지 ‘너겟 크런치오 1,000원 할인’ 프로모션

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치킨 버거·윙 전문 브랜드 움버거앤윙스가 신메뉴 ‘너겟 크런치오’를 출시하고 프로모션을 진행한다.

‘너겟 크런치오’는 치킨 너겟을 도넛 형태로 튀겨낸 메뉴로 바삭한 식감을 강조한 사이드 메뉴다. 제품 주문 시 소포장 형태의 핫 크리미 소스가 함께 제공돼 매콤하면서도 크리미한 맛을 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.

움버거앤윙스는 신메뉴 출시를 기념해 오는 3월 31일까지 ‘너겟 크런치오 1000원 할인’ 프로모션을 진행한다.

또 온라인 채널을 통해 버거 세트를 주문할 경우 사이드 메뉴를 너겟 크런치오로 추가 비용 없이 변경할 수 있는 이벤트도 함께 운영한다. 다만 해당 프로모션은 매장 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

움버거앤윙스 관계자는 “버거와 함께 간편하게 즐길 수 있는 사이드 메뉴로 기획된 제품”이라며 “신메뉴 출시와 함께 다양한 프로모션을 통해 고객들이 메뉴를 경험할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

움버거앤윙스는 ‘푸라닭 치킨’을 운영하는 아이더스에프앤비의 치킨 버거·윙 브랜드다. 2023년 7월 브랜드를 선보인 뒤 직영점인 ‘양천향교역점’을 시작으로 사업을 확대해 왔으며, 2024년 9월부터 가맹 사업을 본격화해 현재 약 50여 개 매장을 운영하고 있다.