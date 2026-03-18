정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

19일 0시부터 서울 종로구·중구 일대 테러경보 단계 상향

정부 “최근 국제정세로 테러 위협 가능성 배제 못해”

0 자료=연합 / 그래픽=박종규 기자

정부가 '방탄소년단'(BTS)의 오는 21일 광화문 컴백 공연을 앞두고 공연장 일대에 대한 테러경보 단계를 관계기관과의 협의를 거쳐 19일부터 상향 조정할 예정이라고 밝혔다.



18일 정부에 따르면 19일 0시부터 21일 24시까지 서울 종로구·중구 일대의 테러경보 단계는 '관심'에서 '주의'로 한단계 격상된다. '테러 경보'는 테러 위협 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.



정부는 "최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 방탄소년단 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다고 판단하고 국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적인 대비태세를 갖추기로 했다"고 밝혔다.

0 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 광화문광장에서 공연 준비작업이 이뤄지고 있다./연합

이에 따라 관계기관은 경보 단계별 대응조치를 신속히 시행하고 주요 행사장 및 다중이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화하게 된다. 아울러 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 간 합동 대응체계를 한층 강화할 방침이다.정부는 "이번 경보 발령을 계기로 모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비태세를 유지함으로써 행사 기간 중 어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.