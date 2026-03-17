조길형 사퇴·탈당에 충북 경선 ‘파행’…오세훈, 서울시장 경선 막차 탑승

서울은 오세훈 출마로 '안정'…충북은 조길형 사퇴로 '파행'

김영환 컷오프 후폭풍…윤갑근·윤희근·김수민 '3파전'

국민의힘 부산시장 후보 공천 관련 대표 면담하...<YONHAP NO-2092> 0 박성훈 국민의힘 수석대변인 등 부산 지역 의원들이 17일 국회에서 부산시장 후보 공천과 관련해 장동혁 대표와 면담한 뒤 박준태 당대표 비서실장, 정희용 사무총장 등과 대화하고 있다. /연합

김영환 충북지사가 '현역 첫 컷오프(공천 배제)'로 낙마한 데 이어 조길형 전 충주시장이 후보 사퇴와 함께 탈당을 선언했다. 김수민 전 충북 정무부지사의 등판으로 요동치던 충북 경선판이 급기야 파행 국면으로 치닫는 모습이다.충북지사 유력 후보였던 조 전 시장은 17일 밤 자신의 페이스북에서 "저는 국민의힘에 제출한 공천신청을 취소하고 이 당의 소속으로 등록한 예비후보도 사퇴하겠다"며 "물새가 노닐던 물가를 흐리지 않고 살며시 떠나듯이 그렇게 지금의 이 당에 작별을 고한다"고 탈당을 선언했다.조 전 시장은 "저는 지난 13년간 몇차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 국민의힘 당원으로서 충실했다"며 "그러나 며칠간의 상황을 보면서 지금의 이 당은 더 이상 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수 밖에 없다"고 말했다.그는 당 공천 과정을 정면으로 비판했다. 이어 "이 당은 저를 인정하지 않으며, 제가 있을 곳도 아닌 것 같다"며 "그러니 도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 도민들이 아닌 저들이 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일"이라고 했다.특히 "국민의힘 지도부는 어차피 뜻대로 할테니, 원하는 것이 누구든 조속히 결론을 내려 그 후보가 승리하고 다른 후보에게 희망과 힘이 되어주길 소망한다"고 말했다. 김 지사 컷오프를 둘러싼 김 전 정무부지사의 '내정자 공천' 논란을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.이와 관련 충북지사 공천 신청을 마친 윤희근 전 경찰청장은 "165만 충북도민은 언제까지 호구인가"라며 "일부 지역에서 이야기하듯 대구 지역에 OOO를 공천하기 위해 충북의 OOO 카드로 구색을 갖추고, 들러리를 세우기 위한 것이라면 누구를 호구로 아는가 하는 생각을 하지 않을 수 없다"고 지적했다.윤 청장은 "충북지사로 4년을 보내며 국가와 지역을 위해 헌신하신 분에 대한 최소한의 예우 조차 없는 건가 하는 생각에 마음 한켠이 허전하다"며 "품격있는 정치는 이제 정말 옛날 이야기로만 남아있는 것인가"라고 반문했다.김 지사의 낙마와 조 전 시장의 사퇴로 국민의힘 충북지사 예비후보에는 윤갑근 전 대구고검장과 윤 청장, 김 전 정무부지사 3명이 남게 됐다.한편 국민의힘 공천관리위원회는 같은 날 밤 서울시장 추가 공모에 오세훈 서울시장과 박수민 의원(강남구을), 김충환 전 강동구청장이 신청을 마쳤다고 밝혔다.오 시장은 그간 당 노선 변경과 인적 쇄신을 요구하며 공천 신청을 보류해왔으나, 이날 오후 3시 서울시청에서 기자회견을 열고 출마를 전격 선언했다. 국민의힘 공관위는 18일 오전 10시 서울 여의도 중앙당사에서 회의를 열고 서울시장 경선 방식 등을 논의할 예정이다.