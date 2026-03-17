[카드뉴스] MZ를 노리는 암? 아직 젊어서 괜찮다? …조심해야할 '이 암'

젊으면 괜찮다?

암의 위험성은 잘 알고있지만 '어리니까 아직 괜찮아'라는 생각에

방심했던 젊은 세대들에게 빨간불이 켜졌습니다

최근 15세~40세 젊은 세대의 암발생률이 증가하고 있는데요

3월21일 암예방의 날을 맞아 '젊은세대들이 조심해야할 암'

어떤 것들이 있는지 알아볼께요

*암예방의 날

해마다 증가하는 암발생률을 낮추기 위하여

암예방, 조기 진단 등에 대한 정보를 제공하고

실천을 촉구하기 위하여 제정된 암예방의 날!

MZ도 조심하자

갑상선암

국내 암 발생률 1위를 차지하는 암

젊은 세대, 특히 젊은 여성에게 많이 발생 함

사망률이 다소 낮고, 암진행이 느려 '착한 암'으로 불리지만 안전한 암은 없음!

초기 증상은 거의 없고, 암이 진행되면 목에 멍울이 만져지거나,

쉰 목소리,음식을 삼키기 어려운 증상이 나타나면 의심해볼 것

MZ도 조심하자

대장암

우리나라 젊은 세대 대장암 발생률은 세계 최고수준으로 높아져 있음

갑상선암, 위암에 이어 가장많이 발생하는 대장암은

알코올이 체내에서 분해 될때 생기는 독성물질(알세트알데하이드)로 인해 발생 위험이 높아짐

음주가 잦은 젊은 세대들이 특히 더 조심해야 할 암

MZ도 조심하자

유방암

보통 40~50대에 많이 발생하지만 초경이 빨라지고 출산이 늦어지는

요즘 젊은 세대들은 여성호르몬에 노출되는 시간이 길어지며

젊은 유방암 환자도 급증

가슴 주변 멍울이 만져지거나 가족력이 있다면 정기 검진 필수

당신의 식습관

젊은 세대의 암 급증에 대해 최근에 떠오른 문제는 예전보다 더 자극적으로 변한 식습관 문제!

자극적인 먹방이나 챌린지,유행하는 음식들에 노출되고

야식배달, 술과 고기, 밥 대신 빵이나 파스타, 몸에 맞지 않은 음식들도 자주 먹게 되면서 암 발병률을 높임

MZ들도 오늘부터!

잘못된 식습관, 스트레스, 잦은 음주와 과음, 어려서, 젊어서 괜찮다는 이야기는 옛 말

오늘부터 체크하세요!

1. 금연 목표 정하기

2. 비만(과체중) 관리 및 정상체중 유지하기

3. 짜고, 맵고, 뜨거운 음식 자제하기

4. 불에 직접 구운 음식 섭취 줄이기

5. 음식은 천천히 먹고 과식 피하기

6. 음주 횟수 줄이기

7. 단 음료 섭취 줄이기

알면서도 먹는다?

암(癌)의 한자에는 '입'口(입 구)가 무려 3개

흔히 많이 먹어서 생기는 병이라 말하는 암

꼭 먹지않아도 될 시간에 먹는 음식,

욕심으로 과식하는 달고,짜고,매운 음식,

안좋은거 알면서도 먹는 술과 담배

꼭 필요한 음식을 적당히만 먹어도병에 걸릴 일은 없다라는 옛 말처럼

오늘부터 올바른 식습관으로 건강한 내 젊은 날이 오랫동안 이어지길 바라봅니다

건강검진도 필수! 아시죠!?