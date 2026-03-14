한-일 산업장관, 공급망 파트너십 체결…LNG 협력 본격화

미-이란 전쟁 여파 속 에너지 안보 협력 강화

가스공사·JERA 협약으로 LNG 위기 공동대응 체계 구축

clip20260314155046 0 김정관 산업통상부 장관과 아카자와 료세이 일본 경제산업상이 14일 도쿄 힐튼호텔에서 열린 '제1차 인도태평양 에너지안보 장관회의'를 계기로 양자회담을 열고 '한일 공급망 파트너십'을 체결했다. /연합

한국과 일본이 글로벌 공급망 위기 대응을 위한 정례 협의체를 출범시키고 LNG 수급 안정 협력에 나선다. 미국-이란 전쟁으로 에너지 불안이 커지는 가운데 양국이 협력 체계를 강화한 것이다.14일 김정관 산업통상자원부 장관과 아카자와 료세이 일본 경제산업상은 도쿄에서 회담을 갖고 '한일 산업통상 정책대화' 신설에 합의했다. 해당 플랫폼은 통상협력, 경제안보, 공급망, 철강, 광물자원 등 양국 간 협력 의제를 종합 관리하는 창구가 된다.양측은 '한일 공급망 파트너십(SCPA)'도 체결했다. 공급망 교란 징후 발견 시 상호 통보하고 실제 교란 발생 시 요청에 따라 5일 이내 긴급회의를 개최하기로 했다. 또 상호 공급망에 부정적 영향을 미치는 조치를 자제하고 핵심광물 공동 탐사·투자 및 기술 협력, 글로벌 시장 정보를 공유하기로 했다.한국가스공사와 일본 에너지 기업 JERA는 'LNG 수급 협력 협약서'를 체결했다. LNG 스와프 등이 포함된 이번 협정은 LNG 수급 위기 발생 시 양국이 공동 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.김 장관은 "글로벌 통상질서 재편, 에너지·자원 불안정성 강화, 공급망 위기 등 불확실성이 증대되는 상황에서 유사 입장국인 한일 간 공조가 긴밀히 진행되고 있다"고 말했다.이날 회담은 일본 도쿄에서 열린 '제1차 인도태평양 에너지안보 장관회의'를 계기로 이뤄졌다. 미국 국가에너지지배력위원회(NEDC)와 일본 경제산업성이 공동 주최한 이 행사는 14~15일 이틀간 진행된다. 미국은 우방국과 에너지·핵심광물 공급망 협력을 강화한다는 명분으로 이 회의를 개최했으나 미국 에너지 기업의 판매와 투자 유치에도 상당한 비중을 뒀다는 분석이 나온다.블룸버그통신은 이번 회의에서 미국 기업과 아시아태평양 국가 간 최소 300억 달러(약 45조 원) 규모의 협정 체결이 발표될 것으로 보도했다. 다만 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 중동 정세 악화로 일본 방문을 취소해 호르무즈 해협 관련 논의는 제한적일 것이란 전망이 나온다.