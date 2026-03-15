[여행브리핑] 곤지암리조트 화담숲 27일 개원 ‘봄 수선화 축제’ 外

봄을 맞아 개원하는 화담숲은 수선화, 히어리, 개나리 등의 봄꽃으로 가득해 상춘객들의 명소로 손꼽힌다 0 화담숲. / 곤지암리조트 제공

[보도사진] 쏠비치 남해 전경 0 쏠비치 남해. / 소노인터내셔널 제공

내소사 벚꽃 (2) 0 전북 부안 내소사. / 코레일관광개발 제공

(하이원리조트) 마운틴콘도 전경 0 하이원리조트 마운틴콘도. / 강원랜드 제공

경기도 광주 곤지암리조트의 생태수목원인 화담숲이 자연 보호를 위한 겨울 휴장에서 깨어난다. 화담숲은 오는 27일 개원해 본격적인 봄나들이객을 맞이한다. 산수유를 비롯해 복수초, 풍년화 등 봄꽃들과 16개 테마원의 식물 4000여종을 만나볼 수 있다. 화담숲과 곤지암리조트와 함께 4월 말까지 함께 진행하는 '봄 수선화 축제'도 펼쳐진다. 총 10만여 송이의 수선화가 노란 물결을 이룰 예정이다. 자작나무숲에서는 2000여 그루의 하얀 자작나무와 수선화가 한데 어우러진 풍경이 기다린다. 화담숲은 시간대별 입장 정원제를 통해 1일 1만명에 한해 100% 온라인 사전 예약제로 운영된다. 봄 시즌 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로, 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.대명소노그룹 소노인터내셔널은 쏠비치 남해에서 '밀라노 스테이', '콜라초네' 패키지 2종을 운영한다. 밀라노 스테이는 객실 1박 또는 2박, 아이스비치 이용권(2인), 웰컴 티(2잔)와 인피니티 풀 50% 할인권(4인)으로 구성됐다. 판매 및 투숙기간은 3월 31일까지다. 콜라초네는 지중해식 이탈리안 요리를 맛볼 수 있는 패지키다. 객실과 함께 마미 미트볼, 카포나타, 양갈비 구이 등 지중해식 요리가 제공되는 조식 뷔페 이용권(2인)이 포함됐다. 판매 및 투숙 기간은 4월 29일까지다. 소노호텔앤리조트 제주, 단양에서는 '스프링 트립' 패키지를 운영한다. 제주도 내 주요 관광지 및 시설 100여 곳을 이용할 수 있는 '제주투어패스'와 단양 지역 주요 관광지 입장시 사용 가능한 '단양 투어바우처 2만원권' 등을 포함한 것이 특징이다.코레일관광개발은 '2026 봄맞이 사찰 체험(템플스테이) 기차 여행'을 시작한다. 오는 29일 호남선으로 첫 여행을 떠나는 이번 프로그램은 총 3회 운영을 계획하고 있다. 여행은 영동 반야사, 금산 신안사, 논산 지장정사, 부여 무량사, 부안 내소사, 고창 선운사 등 6개 사찰과 연계한 총 6개 코스로 운영한다. 사찰 체험과 함께 지역을 대표하는 체험형 요소, 자연경관, 문화유산, 전통시장, 지역 축제 등을 연계했다. 왕복 열차비, 현지 이동 차량, 템플스테이 체험비, 주요 관광지 입장료, 식사비를 포함한다. 목적지 인근 역에 하차한 뒤 전용 차량으로 이동하는 방식으로 사찰과의 접근성을 높였다.강원랜드가 운영하는 하이원리조트는 영월 지역을 위한 상생 문화 관광 활성화 프로젝트로 '가치 상생 해 봄' 프로모션을 실시한다. 영화 '왕과 사는 남자'로 주목받는 영월의 단종 유적지 청령포와 장릉을 찾은 관광객들의 발길을 하이원리조트까지 이끌고 지역주민들에게 휴양 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 4월 30일까지 진행되는 프로모션은 해당 월 영월 장릉 및 청령포 입장권 소지자, 강원특별자치도민, 석탄산업전환지역 7개 시·군(정선, 태백, 영월, 삼척, 문경, 보령, 화순) 주민을 대상으로 진행된다. 하이원리조트는 콘도 최대 80%, 식음업장 20%, 운탄고도케이블카 70% 할인 혜택을 제공한다. 또 하이원리조트 공식 굿즈 팝업스토어 '행운상점'에서 7만 원 이상 구매할 경우 '일리윤 트래블키트'를 증정한다.