이성권 “통일교 의혹 전재수, 부산시장 이용해 법망 피하려 해”

12일 사법개혁3법 시행…"공직 이용한 무죄 세상" 비판

clip20260315100713 0 이성권 국민의힘 의원./이성권 의원실

이성권 국민의힘 의원이 15일 부산시장 출마를 선언한 전재수 더불어민주당 의원을 향해 "공직을 이용해 법망을 피해 가려 한다"며 비판의 목소리를 냈다.이 의원은 이날 SNS에 올린 글을 통해 "더불어민주당은 꼭 전 의원을 부산시장 후보로 내세워달라"며 "대통령이 되면 지은 죄가 무죄로 바뀌는 세상, 민주당 국회의원이면 의원직을 잃을 죄를 지었어도 죗값을 받지 않을 기회가 주어지는 세상"이라며 이같이 밝혔다. 지난 12일 이른바 사법개혁 3법이 공포됐다. 시행 하루 만에 16건의 재판소원이 접수됐으며, 조희대 대법원장이 법왜곡죄로 고발됐다.그는 이같은 사법개혁 3법을 언급하며 전 의원을 비판했다. 이 의원은 "이재명 정권은 국가 사법 체계를 송두리째 바꿔 이재명 대통령이 지은 죄를 모두 무죄로 만들고 있다"며 "통일교 금품 수수 의혹을 받는 전 의원이 법의 판단이 끝나지 않은 상황에서 부산시장에 나섰다"고 했다.이어 "전 의원도 부산시장이란 공직을 이용해 법망을 피해 가려 한다"며 "전 의원은 버젓이 선거 출마를 위해 출판기념회까지 열어 자신의 지갑까지 채웠다. 그런 전 의원을 이 대통령과 정청래 대표는 띄우고 응원하고 있다. 권력의 이런 오만은 반드시 심판하고 바로잡아야 한다"고 전했다.그러면서 "부산은나라가 위난에 처할 때마다 국가를 지켜낸 저력을 갖고 있다"며 "전 의원에게 그런 오만함을 갖고 부산에선 국회의원은 물론 부산에선 어떤 공직도 맡을 수 없다는 것을 분명히 보여줘야 한다"고 했다.끝으로 이 의원은 "그래야만 이재명 정권에서 벌어지는 여러 국가 시스템 파괴 행위를 멈출 수 있다"며 "우리 부산시민분들의 위대함을 믿는다. 민주당이 전 의원을 꼭 부산시장 후보로 선택해야 하는 이유"라고 덧붙였다.