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[포토] “오늘 점심은 5000원 노브랜드 버거 세트 어때요”

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김지혜 기자

승인 : 2026. 03. 15. 12:55

NBB 5K 런치타임 모델컷 (1)
아시아투데이 = 15일 서울 성동구 노브랜드 버거 성수랩점에서 모델들이 노브랜드 버거가 고객들의 점심값 부담을 줄이기 위해 진행하는 '5K 런치타임' 메뉴를 소개하고 있다. 노브랜드 버거는 오는 16일부터 22일까지 점심시간(오전 11시~오후 2시) 동안 어메이징 더블, 시그니처, 메가바이트, 오리지널 새우, 코울슬로 치킨 등 인기메뉴 세트 5종을 5000원에 판매한다. / 신세계푸드
김지혜 기자

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