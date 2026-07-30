[카드뉴스] 밤만 되면 지름신이 와요…사실 '의지'보다 뇌의 문제였습니다.

"밤만 되면 쇼핑앱을 켜고 있는 나..."

혹시 익숙한가요?

의지가 약해서가 아니라, 우리의 뇌와 심리가 그렇게 반응할 수 있기 때문입니다.

오늘은 밤에 충동구매가 쉬워지는 이유를 알아봅니다.

하루 종일 결정한 뇌는 지쳐 있습니다.

사람은 하루에도 수백 번의 선택을 합니다. 업무와 일상 속 의사결정이 반복되면 저녁에는 자기 통제력이 약해질 수 있습니다.

[Brain Tip] : Decision Fatigue 의사결정이 반복될수록 정신적 피로가 쌓여 이후 선택의 질이나 자기 통제가 영향을 받을 수 있다는 심리학 개념

"오늘 하루 고생했으니까." 스트레스를 받으면 뇌는 작은 보상을 찾습니다. 쇼핑도 그중 하나가 될 수 있습니다.

[Brain Tip] : Reward Consumption 스트레스나 피로를 소비 행동으로 보상하려는 심리

알고리즘은 밤에도 쉬지 않습니다. SNS를 보다 보면 광고, 추천 상품, 숏폼 영상이 이어집니다. 반복적으로 노출될수록 상품이 더 익숙하고 매력적으로 느껴질 수 있습니다.

[Brain Tip] : Mere Exposure Effect 사람은 반복해서 본 대상에 더 친숙함과 호감을 느끼는 경향이 있습니다.

"오늘만 할인!" "남은 수량 3개" "오늘 자정 마감" 이런 문구는 사람의 손실을 피하려는 심리를 자극합니다.

[Brain Tip] : Loss Aversion 사람은 같은 크기의 이익보다 손해를 더 크게 느끼는 경향이 있습니다.

밤에는 감정이 조금 더 앞설 수 있습니다. 피곤함, 외로움, 스트레스, 심심함. 이런 감정은 필요보다 감정에 따른 소비를 늘릴 수 있습니다. ※ 개인차는 있습니다.

[충동구매를 줄이는 방법] · 장바구니에 하루 담아두기 · 중요한 구매는 다음 날 다시 보기 · 자기 전 쇼핑앱 오래 보지 않기 · 할인보다 필요한지 먼저 생각하기 · 예산을 미리 정해두기