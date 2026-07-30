“모두의카드에 서울시민 혜택 더했다”…‘기후동행패스’ 9월 1일 출시

서울 청년 유형 만 39세까지 확대
기후동행카드, 9월 말 서비스 종료
서울시와 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 대중교통 무제한 정기권인 '기후동행카드' 운영 종료에 맞춰 서울시민을 대상으로 한 '모두의카드(기후동행패스)'를 9월 1일 출시한다고 30일 밝혔다.
기후동행패스는 정률형과 정액형 중 유리한 방식을 자동 적용하는 환급 시스템을 갖췄다. 대중교통 이용 금액이 월 6만2000원 이하더라도 일반 시민은 20%, 청년은 30% 환급받을 수 있다. 정액형은 일반 6만2000원, 청년 5만5000원을 기준으로 환급받을 수 있다.
시는 대광위와 합의해 청년 유형 연령 기준을 기존 만 34세에서 39세로 연장했다. 현재 시스템 연계와 검증 절차를 진행 중이며, 향후 제대군인 할인 연령을 만 42세까지 확대하고 공공자전거 '따릉이' 할인도 연계할 계획이다.
시는 시민 불편을 최소화하기 위해 기존 기후동행카드 30일권 운영을 한 달 연장한다. 선불카드는 8월 31일까지 충전하면 9월 29일까지 사용할 수 있고, 후불카드는 9월 30일까지 쓸 수 있다.
정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 "앞으로도 기후동행패스의 혜택을 확대해 서울 시민 누구나 편리하고 저렴한 교통 복지를 누릴 수 있도록 교통 혁신을 이어가겠다"고 말했다.