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정치 청와대

“날아왔다” 李대통령…“진짜 대한민국” 환호 속 창원 반송시장 깜짝 방문

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박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 15. 15:27

이재명 대통령 부부, 창원 반송시장 방문<YONHAP NO-3726>
이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다./제공=청와대
이재명 대통령이 15일 경남 창원 반송시장을 깜짝 방문해 물가를 점검하고 시민들과 소통했다.

안귀령 청와대 부대변인에 따르면 이 대통령은 이날 제66주년 3·15의거 기념식 참석 직후 김혜경 여사와 함께 창원시 성산구 반송시장을 찾아 상인들과 주민들을 만났다.

시민들은 시장에 등장한 이 대통령 부부를 환호와 박수로 맞이했다. 곳곳에서는 "진짜 대한민국", "사랑합니다", "순방 때 너무 잘하셨습니다" 등 응원의 목소리가 이어졌다.

이에 이 대통령 부부는 시장 상인들과 일일이 악수하고 하이파이브를 하며 인사를 나눴다. 아이들에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 전했다.

한 시민이 "조금 전 TV로 3·15의거 기념식을 봤는데 어떻게 벌써 여기 오셨느냐"고 묻자 이 대통령은 "날아왔다"고 농담을 건네 현장에 웃음을 자아내기도 했다.

이 대통령은 붕어빵과 떡볶이를 즉석에서 맛본 뒤 구입하며 "맛있네요", "지금 홍보하세요"라고 말해 상인들을 격려했다. 김혜경 여사도 꽈배기를 아이들에게 건네며 시장 분위기를 함께 나눴다.

이 대통령은 딸기·토마토·상추·나물·쪽파 등을 온누리상품권과 현금으로 구입했고, 김 여사는 시장 내 화장품 상점을 들러 화장솜과 마스크팩 등을 구매했다.

이 대통령이 시민들과 사진을 찍는 동안 김 여사는 인파 속에서 진열된 과일이 떨어질까 직접 정리하는 모습도 보였다.

이 대통령 부부는 이후 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이 등으로 오찬을 하며 장노용 상인회장으로부터 시장 연혁과 최근 매출 상황 등을 들었다.

반송시장은 1988년 개장한 전통시장으로 저렴한 가격과 칼국수 골목으로 유명하다. 이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 바 있다.
박영훈 기자

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