히로시마 꽃길 따라 달리는 ‘하나아카리’ 열차… 2026 봄 시즌 한정 운행

히로시마·미야지마·이와쿠니 잇는 관광 노선…전통문화·지역 미식 체험



JR서일본 여객철도주식회사 제공

JR서일본이 히로시마와 세토우치 지역의 자연경관 및 전통문화를 한 번에 만끽할 수 있는 관광열차 ‘하나아카리’를 2026년 봄 시즌 한정으로 운행한다.

JR서일본에 따르면 관광열차 하나아카리는 오는 3월 20일부터 6월 28일까지 매주 주말과 공휴일을 중심으로 운영될 예정이다. 다만 일본의 대형 연휴인 골든위크 기간(4월 29일~5월 6일)을 포함한 일부 날짜는 운행 일정에서 제외된다.

이번 열차는 히로시마와 미야지마, 이와쿠니 등 세토우치의 핵심 관광지를 잇는 노선으로 구성됐다. 히로시마성과 평화기념공원이 위치한 히로시마를 기점으로 세계유산인 이츠쿠시마 신사의 관문 미야지마를 거쳐, 수려한 자연경관을 자랑하는 이와쿠니까지 이어진다. 이용객들은 열차 창밖으로 펼쳐지는 봄꽃과 초여름의 녹음 등 계절감을 담은 세토우치의 풍경을 즐길 수 있다.

운행 일정은 히로시마역과 이와쿠니역을 왕복하는 코스다. 하행 열차는 오전 10시 5분 히로시마역을 출발해 10시 53분 미야지마구치역을 지나 오전 11시 11분 이와쿠니역에 도착한다. 상행 열차는 오후 5시 이와쿠니역에서 출발해 오후 5시 45분 미야지마구치역을 경유, 오후 6시 14분 히로시마역에 도착하는 스케줄로 운영된다.

열차 내부에서는 지역색을 살린 특별한 서비스와 전시가 마련된다. 모든 탑승객에게는 미야지마의 유명 화과자점 ‘야마다야’의 모미지 만주와 도요카(桐葉菓), 음료가 전용 패키지로 제공되며, 2026년 한정판으로 제작된 기념 스탠드도 증정된다. 특히 2호차 공간에서는 히로시마의 전통 공연 예술인 ‘히로시마 카구라’ 관련 전시가 진행되며, 차내에서는 지역 특산품과 열차 오리지널 굿즈도 구매 가능하다.

하나아카리를 이용하려면 전용 티켓인 ‘하나아카리 티켓’을 구매해야 하며, 해당 구간의 기본 열차 운임은 별도로 지불해야 한다. 운임은 각종 레일패스나 교통카드로 결제할 수 있다. JR서일본 관계자는 “이번 관광열차 운행이 히로시마와 세토우치의 자연과 전통을 깊이 있게 체험하는 특별한 여행 기회가 되길 기대한다”고 밝혔다.