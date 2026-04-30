李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”

수석보좌관회의서 삼전 노조 겨냥

"노동자 모두 위한 연대의식 필요"

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5154> 0 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 30일 일부 노동자의 과도한 요구와 시장 교란 행위를 경고하며 "노동은 권리와 함께 책임과 연대의식을 전제로 해야 한다"고 밝혔다. 정치권 안팎에서는 최근 삼성전자 노동조합이 영업이익의 15%를 상한 없이 지급할 것을 요구하며 총파업을 예고한 상황과 맞물린 메시지라는 해석이 나온다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에서 "일부 조직이 과도하거나 부당한 요구로 국민의 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐 아니라 전체 노동자에게도 피해가 된다"며 이같이 말했다.앞서 삼성전자 노동조합은 영업이익의 15%를 상한 없이 지급할 것을 요구하며 다음 달 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고한 바 있다. 삼성전자는 자사 노동조합이 내달 예고한 총파업에 대해 최대한 생산 차질이 없도록 대응한다는 방침이다.이에 이 대통령은 "노동 3권을 보장하는 이유도 모두가 함께 사는 세상을 만들기 위한 것"이라며 "나만이 아니라 노동자와 국민 모두를 위한 책임의식이 필요하다"고 했다.또 "국민 모두가 노동자이면서 사용자라는 인식을 갖고 역지사지해야 한다"며 "함께 사는 사회를 만들어가야 한다"고 말했다.이 대통령은 아울러 노동 정책과 관련해선 산재 사망 감소 등을 언급하며 "현장 감독 강화와 제도 개선에 더 속도를 내야 한다"며 "비정규직 노동자의 근로조건도 공정하고 합리적으로 개선해야 한다"고 했다 . 이어 "정부는 가장 큰 사용자인 만큼 모범적인 고용 주체가 돼야 한다"고 말했다.경제 상황에 대해선 "중동 전쟁 영향으로 대외 여건이 어렵지만 경제는 견조한 회복 흐름을 보이고 있다"며 "1분기 성장률이 5년 6개월 만에 최고 수준을 기록했고, 4월 수출도 큰 폭 증가가 예상된다"고 평가했다.이어 "미국과 이란 간 종전 협상이 불투명해 긴장의 끈을 놓을 수 없다"며 "방심은 민생경제에 충격을 줄 수 있는 만큼 비상 대응 체계를 점검해야 한다"고 주문했다.인공지능(AI) 전환에 따른 구조 변화도 언급했다. 이 대통령은 "AI 대전환으로 노동과 산업 현장이 근본적으로 변화할 것"이라며 "이 도전을 극복하기 위해서는 상생과 협력의 정신이 필요하고, 기업은 노동자를 동반자로 대우해야 한다"고 밝혔다.물가 대응도 강조했다. 그는 "생산자물가 상승이 소비자 물가로 이어질 수 있다"며 "농축산물 가격 안정과 물류비 부담 완화 등 보다 적극적인 대책을 마련해야 한다"고 지시했다. 이어 "매점매석과 같은 반사회적 시장 교란 행위에는 무관용 원칙으로 엄정 대응해야 한다"고 말했다.한편 이 대통령은 다음달 1일 노동절을 앞두고 "올해부터 노동절이 법정공휴일로 지정된 만큼 의미가 각별하다"며 "노동의 가치와 의미를 되새기는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.