“군함 보내라”… 韓 압박한 트럼프

미국이 이란의 하르그섬을 타격하자, 14일(현지시간) 이란이 이에 대한 보복으로 아랍에미리트(UAE) 석유 수출 항구 푸자이라를 공격, 에너지 시설 방향으로 연기가 치솟고 있다. /AFP 연합