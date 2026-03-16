美 석유업계 “이란 전쟁 여파 에너지 위기 더 악화할 것”…트럼프 행정부에 경고

투기 자금 유입 확대 시 더 상승…정제 연료 공급 부족 우려

비축유 방출 등 대책 한계 지적…"호르무즈 해협 재개방이 유일 해법"

IRAN -CRISIS/EMIRATES-FUJAIRAH-FIRE 0 14일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 석유 산업 지대에서 드론 요격 과정에서 떨어진 잔해로 인해 연기가 치솟고 있다. 푸자이라 미디어 오피스에 따르면 이 장면은 미국·이스라엘과 이란 간 충돌이 이어지는 가운데 방공 시스템이 드론을 요격하는 과정에서 발생했다./로이터 연합뉴스

미국 주요 석유기업 최고경영자(CEO)들이 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기가 더 악화할 가능성이 크다고 트럼프 행정부에 경고했다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 엑손모빌·셰브론·코노코필립스 등 미국 주요 석유기업 CEO들은 최근 백악관 회의와 크리스 라이트 에너지부 장관, 더그 버검 내무부 장관과의 면담에서 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 글로벌 에너지 시장의 변동성이 계속될 것이라고 밝혔다.대런 우즈 엑손모빌 CEO는 당국자들과의 논의에서 투기 자금 유입이 확대될 경우 국제 유가가 현 수준보다 더 상승할 수 있으며 정제 연료 공급 부족도 나타날 수 있다고 경고했다.마이크 워스 셰브론 CEO와 라이언 랜스 코노코필립스 CEO도 에너지 공급 차질 규모에 대한 우려를 전달한 것으로 알려졌다. 이 회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령은 참석하지 않았다.백악관은 유가 상승을 억제하기 위해 여러 대책을 검토하고 있다. 러시아산 원유 제재 추가 완화와 대규모 전략비축유 방출, 미국 내 항구 간 원유 운송을 제한하는 규정의 일시 면제 등이 거론되고 있다.또 베네수엘라와 미국 간 원유 공급 확대를 통해 시장 공급을 늘리는 방안도 검토되고 있는 것으로 전해졌다.버검 장관은 정부가 에너지 기업들과 "24시간 협력하며 글로벌 에너지 시장 안정을 위해 노력하고 있다"며 에너지부도 공급 차질 최소화를 위한 조치를 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다.그러나 석유업계 내부에서는 현재 검토되는 대책만으로 위기를 해결하기 어렵다는 우려가 커지고 있다고 WSJ은 전했다.세계 원유와 액화천연가스(LNG) 수송의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 다시 열리지 않는 한 에너지 시장 불안이 계속될 가능성이 높다는 것이다.텍사스 기반 석유업체 엘리베이션 리소스의 스티븐 프루엣 CEO는 "세계 경제는 배럴당 120달러 유가를 필요로 하지 않는다"며 "그 수준까지 오르면 경제적 충격을 초래할 것"이라고 말했다.미 행정부 고위 관계자도 유가가 당분간 더 상승할 가능성을 인정하면서도 현재로서는 취할 수 있는 조치가 많지 않다고 밝혔다.현재 이란의 선박 공격이 해협 주변에서 증가하면서 국제 유가는 배럴당 약 99달러 수준에서 움직이고 있다.미국이 러시아 제재 완화와 약 4억 배럴 규모의 비축유 방출 계획을 발표했지만 시장 불안을 진정시키기에는 충분하지 않았다고 WSJ은 분석했다.셰브론의 워스 CEO는 최근 인터뷰에서 "호르무즈 해협이 막히는 상황은 에너지 시장에서 가장 큰 위기 시나리오 중 하나였다"며 "현재 시장은 매우 불안정하고 예측하기 어려운 상태"라고 말했다.일부 석유업계 관계자들은 단기적으로는 고유가가 기업 수익에 도움이 될 수 있지만 장기적으로는 경제와 에너지 산업 모두에 부정적 영향을 줄 수 있다고 우려하고 있다.트럼프 대통령은 최근 소셜미디어(SNS)에서 "미국은 세계 최대 산유국이기 때문에 유가가 오르면 많은 돈을 벌게 된다"고 말하며 고유가 우려를 일축했다.그러나 업계에서는 유가가 배럴당 100달러를 크게 넘어서면 소비 위축과 경기 둔화로 이어지고 결국 원유 가격 급락과 생산 축소가 뒤따르는 악순환이 나타날 수 있다고 보고 있다.또 미국 내 원유 생산 증가도 제한적일 가능성이 크다는 전망이 나온다. 업계는 호르무즈 해협 봉쇄로 하루 약 900만~1000만 배럴 규모의 원유 공급이 사실상 시장에서 차단된 상황을 미국 생산 확대만으로 대체하기는 어렵다고 보고 있다고 WSJ은 전했다.