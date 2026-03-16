李대통령 “기초연금, 빈곤 노인에 두텁게 바꿔야”

이재명 대통령, 국무회의 발언<YONHAP NO-3109> 0 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 16일 기초연금을 빈곤 노인에게 더 두텁게 지원하는 방향으로 제도를 손볼 필요가 있다며 국민 의견을 물었다.이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 "부부가 해로하는 것이 불이익을 받을 일은 아니다"며 "기초연금 감액을 피하려고 위장이혼하는 경우까지 있다고 한다. 감액 지급은 재정 부족 때문이니 가급적 시정해야 한다"고 밝혔다.이 대통령은 정부가 2027년부터 기초연금을 받는 노인 부부에게 적용해 온 감액 비율을 저소득층부터 단계적으로 낮추는 방안을 추진한다는 내용의 언론 기사를 함께 게시했다.그러면서 "전체 자살률과 노인 자살률이 세계 최고 수준인 우리나라에서 노인 자살의 가장 큰 원인은 빈곤"이라며 "자살까지 유도하는 노인 빈곤을 줄이려면 기초연금을 좀 바꿔야 할 것 같다"고 말했다.이어 "월수입이 수백만 원 되는 노인이나 수입이 전혀 없는 노인의 기초연금액이 똑같다"며 "이제는 일부는 빈곤 노인에게 조금 더 후하게 지급해도 되지 않겠느냐"고 했다.관계 부처에 따르면 보건복지부는 초고령화 시대에 대응해 노후 소득 보장을 강화하기 위한 연금 제도 개선을 추진 중이다. 특히 부부가 함께 수령한다는 이유로 연금액을 20% 감액하는 제도를 취약계층 중심으로 우선 개선하는 방안을 검토하고 있다.