닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학 통신

“전사 AX 가속화”…SKT, 전직원 ‘1인 1 AI 에이전트’ 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004523

글자크기

닫기

연찬모 기자

승인 : 2026. 03. 16. 11:00

[사진1]SKT, 전 구성원 참여하는AX혁신 가속 1인 1AI에이전트 시대로
/SK텔레콤
SK텔레콤이 '함께 만들어가는 변화, AX'를 캐치프레이즈로 내걸고 전사 AX 전환을 가속화한다. 기존 업무를 자동화하는 수준을 넘어, 전 구성원이 직접 AI 에이전트를 개발해 사업 혁신에 나설 수 있도록 본격적인 체질 개선에 나선다는 방침이다.

16일 SK텔레콤에 따르면 비개발직군을 포함한 모든 구성원이 본인 업무에 특화된 AI를 만든다는 '1인 1 AI 에이전트' 목표를 수립하고 지원 시스템을 오픈했다. 구성원 교육 등 상세 로드맵도 사내에 공개했다.

우선 코딩에 대한 경험과 지식 없이도 AI 에이전트를 쉽게 만들 수 있도록 범용성이 강한 '에이닷 비즈', 마케팅 및 데이터 추출에 특화된 '폴라리스', 네트워크 데이터 분석 및 코딩을 돕는 '플레이그라운드' 등 플랫폼을 제공한다. 구성원들은 이 플랫폼을 활용해 자연어 형식으로 질문을 하거나 블록쌓기를 하듯 모듈을 조합, 실무에서 사용할 수 있는 AI 에이전트를 생성할 수 있다.

AX가 기업문화에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 돕는 지원 시스템 'AXMS'도 이날 정식 가동했다. AXMS는 개인이 제출한 혁신 아이디어와 진행 과정, 피드백 등을 투명하게 공개해 사내 지식 활용도를 높이고, 이를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드도 제공한다.

SK텔레콤은 AX 아이디어 공모와 교육도 연중 지속 전개할 예정이다. 지난달부터 시행 중인 'AX 혁신 아이디어 공모전'에는 약 180건의 의견이 접수됐다. 이 중 핵심 프로젝트를 패스트트랙으로 선정해 올 3분기 내 상용화 및 전사 확산을 목표로 실무자와 개발부서가 공동 개발에 나서고 있다.

이 밖에도 프론티어 교육, 디자인 캠프, 부트캠프로 이어지는 단계별 역량 강화 프로그램을 운영해 구성원의 AI 실무 활용 능력을 끌어올린다. 상반기 중 해커톤을 개최해 혁신 역량을 결집하고, 하반기에는 2차 AX 프로젝트 선정과 우수 성과 포상 등을 통해 성공 사례를 전사에 확산할 계획이다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 "AI 전환은 화려한 기술이 아닌, 각자의 업무 현장에서 문제를 가장 잘 아는 구성원들의 작은 개선에서 시작된다"며 "우리들의 문제는 현장에 답이 있다는 '우문현답'의 자세로 AI를 통해 불편을 해결하려는 시도가 모여 SK텔레콤만의 AX 플라이휠을 돌리는 강력한 동력이 될 것"이라고 밝혔다.
연찬모 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 전쟁이 키운 한국 해운가 후계자의 ‘초대형 유조선 베팅’

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

북한 IT 공작원들, AI로 유럽 대기업 위장 취업…‘가짜 근로자’ 임금 수취

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로