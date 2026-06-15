[카드뉴스] “벌레 어서오세요?” …집에 벌레가 계속 생기는 이유 TOP7

벌레는 더러운 집보다 들어오기 쉬운 집을 먼저 찾습니다.

오늘부터 확인해야 할 생활 속 원인 7가지를 알려드립니다.

1. 현관문 틈으로 들어온다

현관문을 열고 닫는 짧은 순간에도 벌레들은 쉽게 들어올 수 있습니다.

외출 후 문을 오래 열어두지 말고,

문풍지와 방충망 상태를 주기적으로 점검하면 벌레 유입을 줄일 수 있습니다.

2. 음식물 쓰레기를 오래 둔다

음식물 쓰레기 냄새는 초파리, 바퀴벌레, 개미를 불러들이는 가장 큰 원인

음식물은 밀폐해서 보관하고 가능한 한 매일 버리는 습관이 중요합니다.

3. 싱크대 배수구를 방치한다

싱크대와 화장실 배수구 속 남은 음식물 찌꺼기와 물때는 초파리와 나방파리의 서식지가 될 수 있습니다.

뜨거운 물을 흘려보내고 배수구를 청소하면 벌레 발생을 예방하는 데 도움

4. 화분 흙이 항상 젖어 있다

실내 화분의 흙이 계속 젖어 있으면 버섯파리와 작은 날벌레가 생기기 쉽습니다.

과도한 물주기는 식물뿐 아니라 벌레에게도 좋은 환경!

겉흙이 충분히 마른 뒤 물을 주고, 화분 주변을 깨끗하게 관리하는 것이 좋습니다.

5. 집 안 습도가 항상 높다

습한 환경은 곰팡이뿐 아니라 다양한 벌레가 좋아하는 조건입니다.

장마철이나 환기가 부족한 공간에서는 벌레가 더 쉽게 번식할 수 있습니다.

하루 한두 번 환기를 하고 제습기를 활용하면 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있습니다.

6. 종이박스와 택배를 오래 쌓아둔다

골판지는 벌레가 숨거나 알을 낳기 좋은 장소!

특히 오래된 박스는 먼지와 습기를 머금어 벌레가 서식하기 쉬운 환경을 만듭니다.

택배를 받은 뒤에는 내용물만 꺼내고 박스는 가능한 빨리 분리배출하는 것이 좋습니다.

7. 청소보다 예방이 부족하다

벌레가 보일 때마다 잡는 것만으로는 근본적인 해결이 어렵습니다.

창문, 방충망, 현관문 틈, 배수구, 화분 주변을 점검하는 습관이 벌레 유입을 줄이는 가장 효과적인 방법

매일 5분만 예방 관리해도 훨씬 쾌적한 집을 유지할 수 있습니다.

벌레, 잘 막는 집의 공통점은 청소보다 '예방 습관'입니다.

작은 틈 하나, 방치한 화분 하나가 벌레를 불러올 수 있습니다.

매일 5분만 현관문, 창문, 배수구, 화분 주변을 점검해 보세요.

오늘의 작은 습관이 깨끗하고 쾌적한 우리 집을 만드는 가장 쉬운 방법이 될 수 있습니다.