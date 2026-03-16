“전남 국립의대 어디로?”…강성휘 목포시장 예비후보 “목포대 조속 결정해야”

“대학 건물은 대학 소유 교지에 설치 원칙…옥암 의대부지 준비된 목포 강조”

KakaoTalk_20260316_140652065 0 강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 16일 목포시의회 시민의방에서 기자회견을 열고 전남 국립의과대학과 대학병원 입지를 목포대학교로 조속히 결정해야 한다는 입장을 밝히고 있다./정채웅 기자

전남 국립의과대학 설립을 둘러싼 입지 논쟁이 장기화되는 가운데 강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보가 교육부의 조속한 결정을 촉구하고 나섰다.강 예비후보는 16일 기자회견을 열고 "전남 국립의과대학 정원 100명이 확정되고 개교가 추진되는 상황에서 이제 남은 과제는 의과대학과 대학병원의 입지를 결정하는 일"이라며 "교육부가 실사를 통해 객관적인 기준에 따라 목포대학교로 조속히 결정해야 한다"고 밝혔다.그는 특히 의과대학 설립 요건을 강조하며 목포대의 준비 상황을 근거로 제시했다. 강 예비후보는 "현행 대학설립 및 운영 규정상 의과대학은 대학이 소유한 부지에 설치하는 것이 원칙"이며 "목포대는 송림캠퍼스와 옥암 의대부지 등 약 5만 평 규모의 대학 소유 부지를 이미 확보해 의과대학과 대학병원을 함께 건립할 수 있는 여건을 갖추고 있다"고 주장했다.의과대학 입지를 둘러싼 대학 간 이해관계 충돌이 지연의 핵심 원인이라는 점도 언급됐다. 강 예비후보는 질의응답에서 "순천대는 대학본부뿐 아니라 의과대학까지 순천에 두겠다는 입장을 보이고 있어 합의가 쉽지 않은 상황"이라며 "이 문제로 시간이 계속 지연된다면 지역민들의 기대에도 부응하지 못하게 된다"고 말했다.전남 국립의대 논의는 전남도와 목포대, 순천대가 통합 대학 체제 구축을 전제로 의과대학 분리 배치 원칙에 합의하면서 큰 틀의 방향은 잡혔지만, 실제 입지와 대학본부 위치를 둘러싼 세부 문제에서 접점을 찾지 못하고 있다는 평가가 나온다. 대학본부 위치와 의과대학 설치 문제는 서로 연동돼 있어 어느 한쪽 결정이 늦어질 경우 전체 일정이 함께 지연될 가능성이 크다.특히 개교 일정 역시 변수로 떠오르고 있다. 강 예비후보는 "당초 2028년 개교가 거론됐지만 현재 단계에서는 신청서 제출과 교수 채용, 교육과정 구성 등 실질적인 준비 절차가 시작되지 못한 상황"이라며 "결정이 늦어질 경우 개교 시점이 2030년 이후로 밀릴 가능성도 있다"고 지적했다.지역 정치권에서는 의대 입지 문제를 둘러싼 갈등이 지방선거 국면과 맞물려 정치적 변수로 확대될 가능성도 제기된다. 일부에서는 지방선거 이후로 결정을 미룰 수 있다는 관측도 나오지만 강 예비후보는 "의대 정원 확정과 대학 통합 논의까지 진행된 사안을 지방선거와 연결하는 것은 지나친 정치적 해석" 이라며 "교육부가 법과 기준에 따라 결정을 내려야 한다"고 말했다.전남 국립의대는 전남 지역에서 수십 년 동안 요구돼 온 숙원 사업으로, 의료 인프라가 상대적으로 부족한 전남 지역의 공공의료 체계를 강화하기 위한 핵심 정책으로 평가된다. 그러나 대학 통합 문제와 입지 경쟁이 동시에 얽히면서 사업 추진 속도는 예상보다 늦어지고 있다.강 예비후보는 "의대 설립 문제로 소모적인 논쟁이 계속되는 것은 지역 발전에도 도움이 되지 않는다" 며 "교육부가 실사를 통해 객관적인 기준으로 판단하고 의과대학과 대학병원 입지를 조속히 결정해야 한다"고 강조했다.이번 기자회견은 강성휘·이호균·전경선 예비후보 간 3자 구도로 진행 중인 더불어민주당 목포시장 경선 국면에서 나온 것으로, 전남 국립의대 유치 문제가 주요 정치 쟁점으로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.