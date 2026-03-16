닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치

이성권 “지방선거 위해 ‘절윤 결의문’ 실천 필요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004695

글자크기

닫기

장예림 기자

승인 : 2026. 03. 16. 16:21

clip20260316161510
이성권 국민의힘 의원./이성권 의원실
이성권 국민의힘 의원이 최근 국민의힘 의원 전원 명의로 의결한 이른바 '절윤' 결의문을 실천해야 한다고 강조했다.

이 의원은 16일 SNS에 올린 글에서 "결의문을 통해 비상계엄을 공식 사과하고, 이른바 '윤어게인 세력'과 절연을 약속했지만 국민은 아직 믿지 않고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "3·15의거에 이어 4·19혁명, 5.18 민주화운동까지 우리는 곧 국민이 만든 위대한 민주주의 역사 앞에 서야 한다"며 "국민의힘도 이 역사 앞에 바로 설 수 있어야 하는데 국민은 아직 준비가 안 됐다고 보고 있다"고 했다.

이어 "당의 일부는 여전히 윤석열 전 대통령의 선택이 옳았다고 믿고, 응원과 지지를 강요하고 있다"며 "국민 눈높이에 맞는 실천이 뒤따르지 않는다면 다가올 역사 앞에 국민의힘이 설 자격을 주지 않을 것"이라고 전했다.

그러면서 "무엇보다 6·3 지방선거에 나설 후보들은 역사와 국민의 외면 속에 선거를 치르며 고전할 수밖에 없다"고 우려했다.

끝으로 "지방선거에 나설 후보를 아끼고 당원들과 지지하는 분들을 소중히 생각한다면 더는 좌고우면하지 말고 당장 약속한 결의문을 실천에 옮겨야 한다"고 덧붙였다.
장예림 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시