한국앤컴퍼니그룹, AI 통역 시스템 구축…글로벌 협업 속도 높인다

[사진자료] 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관 0 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex)./한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니그룹이 인공지능(AI) 기반 실시간 통역 기능을 사내 협업 플랫폼에 도입하며 글로벌 조직 간 커뮤니케이션 지원을 강화했다.16일 한국앤컴퍼니그룹은 자체 개발한 실시간 통역 기능을 사내 글로벌 커뮤니케이션 AI 서비스 '컴HK(CommHK)'에 적용했다고 밝혔다. 해당 기능은 회의 중 음성을 AI가 실시간으로 인식해 번역하고 자막으로 제공한다.한국어를 비롯해 영어, 중국어 등 총 12개 언어를 지원하며 최대 3개 언어를 동시에 자막으로 표시할 수 있다. 이를 통해 글로벌 조직 간 언어 장벽을 낮추고 원활한 의사소통을 돕는다.회의 음성을 자동으로 텍스트로 변환하는 기능도 함께 제공된다. 회의 종료 후에는 주요 논의 내용을 구조화된 형태로 정리해 제공해 회의 기록 관리와 정보 공유 효율을 높일 수 있도록 했다.해당 기능은 기업 내부 환경에서 운영되는 AI 플랫폼 '컴HK'에 맞춰 개발돼 보안성과 데이터 관리 체계를 유지하면서도 협업 편의성을 높인 것이 특징이다.2024년 7월 도입한 '컴HK'는 한국앤컴퍼니그룹이 글로벌 조직 간 커뮤니케이션 지원을 위한 번역 전문 AI 서비스다. 실시간 통역과 회의 기록 기능이 추가되면서 다국어 환경에서의 협업 효율이 더욱 높아질 것으로 기대된다.김성진 한국앤컴퍼니그룹 디지털전략실장은 "AI는 단순 업무 자동화를 넘어 커뮤니케이션처럼 사람의 영역을 보완하는 역할을 할 수 있다"며 "AI와 사람이 협업하는 방식으로 업무 문화와 일하는 방식을 지속적으로 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.한편 한국앤컴퍼니그룹은 2024년부터 임직원이 생성형 AI를 업무에 활용할 수 있도록 '한국 AI 서비스(Hankook AI Services)'를 운영하고 있다. 대화형 AI 플랫폼 '챗HK(ChatHK)'와 번역·협업 서비스 '컴HK'로 구성되며 기능 고도화로 그룹 전반의 AI 기반 업무 혁신을 추진하고 있다.