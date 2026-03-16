닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

한국앤컴퍼니그룹, AI 통역 시스템 구축…글로벌 협업 속도 높인다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004717

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 03. 16. 16:55

[사진자료] 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관
한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex)./한국앤컴퍼니
한국앤컴퍼니그룹이 인공지능(AI) 기반 실시간 통역 기능을 사내 협업 플랫폼에 도입하며 글로벌 조직 간 커뮤니케이션 지원을 강화했다.

16일 한국앤컴퍼니그룹은 자체 개발한 실시간 통역 기능을 사내 글로벌 커뮤니케이션 AI 서비스 '컴HK(CommHK)'에 적용했다고 밝혔다. 해당 기능은 회의 중 음성을 AI가 실시간으로 인식해 번역하고 자막으로 제공한다.

한국어를 비롯해 영어, 중국어 등 총 12개 언어를 지원하며 최대 3개 언어를 동시에 자막으로 표시할 수 있다. 이를 통해 글로벌 조직 간 언어 장벽을 낮추고 원활한 의사소통을 돕는다.

회의 음성을 자동으로 텍스트로 변환하는 기능도 함께 제공된다. 회의 종료 후에는 주요 논의 내용을 구조화된 형태로 정리해 제공해 회의 기록 관리와 정보 공유 효율을 높일 수 있도록 했다.

해당 기능은 기업 내부 환경에서 운영되는 AI 플랫폼 '컴HK'에 맞춰 개발돼 보안성과 데이터 관리 체계를 유지하면서도 협업 편의성을 높인 것이 특징이다.

2024년 7월 도입한 '컴HK'는 한국앤컴퍼니그룹이 글로벌 조직 간 커뮤니케이션 지원을 위한 번역 전문 AI 서비스다. 실시간 통역과 회의 기록 기능이 추가되면서 다국어 환경에서의 협업 효율이 더욱 높아질 것으로 기대된다.

김성진 한국앤컴퍼니그룹 디지털전략실장은 "AI는 단순 업무 자동화를 넘어 커뮤니케이션처럼 사람의 영역을 보완하는 역할을 할 수 있다"며 "AI와 사람이 협업하는 방식으로 업무 문화와 일하는 방식을 지속적으로 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 한국앤컴퍼니그룹은 2024년부터 임직원이 생성형 AI를 업무에 활용할 수 있도록 '한국 AI 서비스(Hankook AI Services)'를 운영하고 있다. 대화형 AI 플랫폼 '챗HK(ChatHK)'와 번역·협업 서비스 '컴HK'로 구성되며 기능 고도화로 그룹 전반의 AI 기반 업무 혁신을 추진하고 있다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

‘솔로포 2방’으로 WBC 결승… 미국, ‘철통 마운드’로 도미니카 제압

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시